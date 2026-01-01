AI-managed VPS hosting

Your own server, made simple.

Get the power and flexibility of a VPS, with a built-in AI assistant that helps with setup, configuration, and troubleshooting using plain language.
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Manage your server with help from AI

A VPS is your own private server. Running one used to require technical knowledge, but now Hostinger Agent handles the technical work for you.

Regular VPS

  • Learn technical commands
  • Set up and manage everything yourself
  • Find and fix issues on your own

AI-managed VPS with Hostinger Agent

  • Describe what you need in plain language
  • Let Hostinger Agent carry out technical tasks
  • Get help finding and fixing issues

Meet Hostinger Agent, your built-in AI assistant

Hostinger Agent is your built-in AI assistant for managing a VPS. Just describe what you need and it helps with the technical work while you stay in control.
Runs server tasks from plain-language instructions
Installs, configures, and troubleshoots on your VPS
Works directly in your VPS terminal and hPanel
Understands 50+ languages
Requires no extra subscription or setup
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Choose your AI-managed VPS hosting plan

69% di sconto
KVM 1
17,99
5,49/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 11,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
1 vCPU Core
4GB di RAM
50 GB spazio su disco NVMe
4TB largezza di banda
Popolare
65% di sconto
KVM 2
21,99
7,79/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 14,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
2 vCPU Core
8GB di RAM
100 GB spazio su disco NVMe
8TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 4
35,99
10,99/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 27,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
4 vCPU Core
16GB di RAM
200 GB spazio su disco NVMe
16TB largezza di banda
66% di sconto
KVM 8
64,99
21,99/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 49,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
8 vCPU Core
32GB di RAM
400 GB spazio su disco NVMe
32TB largezza di banda
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più

Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
Data center in tutto il mondo
Backup gratuiti settimanali
Gestione del firewall
Velocità di rete di 1 Gbps
API pubblica
Terminale web AI
Dominio gratuito per 1 anno
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All plans are paid upfront. The monthly rate reflects the total plan price divided by the number of months in your plan.

Installa app in un clic

Scegli tra le app più diffuse e installale sul tuo VPS senza installazione manuale.
n8n

n8n

Automatizza le attività in oltre 400 app, senza bisogno di codice.
OpenClaw

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Personal AI assistant con supporto di messaggistica multicanale.
Hermes Agent

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Agente AI auto-migliorante con ciclo di apprendimento integrato e messaggistica multipiattaforma.
Paperclip

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Piattaforma di orchestrazione AI/ML per team autonomi.
WordPress

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Il costruttore di siti web e CMS più popolare al mondo.
Immich

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Gestione di foto e video self-hosted ad alte prestazioni.
Visualizza 1000+ applicazioni

Made a mistake? Just go back

I backup automatici consentono di ripristinare il VPS in un solo clic.
Backup automatici gratuiti
Restore with one click
Inizia
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The power of a VPS, the ease of a conversation

Fast performance

NVMe storage, dedicated resources, and AMD EPYC processors keep your projects fast and responsive.
Your CPU and RAM aren't shared with other users, so performance stays consistent when traffic grows.
Tell Hostinger Agent what you need in plain language, and it helps configure, troubleshoot, and manage your VPS.
Start with one-click templates, guided setup, and AI assistance instead of learning server commands.
Connect your VPS to VS Code, Cursor, Claude, and other AI tools you already use.

Trusted by 5M+ users

Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è costantemente eccellente, mantenendo il mio sito sempre funzionante. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico è stato rapido, competente e davvero disponibile.

Gad Iradufasha

Gad Iradufasha

Tutto funziona alla grande con Hostinger, con il chatbot AI e la chat umana, se l'AI non riesce a risolvere il tuo problema. Oh, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alti e bassi. Grazie al team di sviluppo e a tutti gli altri coinvolti. Continuate così 🚀

Maxim Shishkin

Maxim Shishkin

Finalmente un'azienda di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei propri utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Dà una sensazione di sicurezza.

Noel

Noel

Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere più colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Omkar

Omkar

Grazie mille a Carla per avermi aiutato con questo aggiornamento N8N sul mio VPS Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Sylvain

Sylvain

Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è costantemente eccellente, mantenendo il mio sito sempre funzionante. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico è stato rapido, competente e davvero disponibile.

Gad Iradufasha

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Maxim Shishkin

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Noel

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Omkar

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Sylvain

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Frequently asked questions

An AI-managed VPS is a virtual private server where an AI assistant handles the technical work for you. With Hostinger's AI-managed VPS, you stay in full control of your server while Hostinger Agent — our built-in agent — carries out setup, configuration, and troubleshooting based on plain-language instructions. You get the power of a VPS without needing to learn Linux or server administration.
No. With Hostinger's AI-managed VPS, you don't need any Linux or command-line knowledge. Instead of typing server commands, you tell Hostinger Agent what you want in everyday language — for example, 'install WordPress' or 'set up a firewall' — and it performs the technical steps for you. This makes it a good fit for first-time VPS users with no technical background.
With a regular VPS, you're responsible for everything yourself: installing software, applying security updates, monitoring performance, and fixing problems through the command line. With Hostinger's AI-managed VPS, Hostinger Agent handles that technical work on your behalf, so you can focus on your website or project instead of server administration — while still keeping full control of the server.
Hostinger Agent is Hostinger's built-in AI assistant for VPS hosting. It runs inside the VPS web terminal and hPanel, and it manages your server through natural language in 50+ languages. You can ask Hostinger Agent to install applications, configure security, check server health, and troubleshoot issues — and it executes the actual commands on your server, confirming with you before any destructive action.
The VPS web terminal is a terminal built directly into hPanel that lets you access and manage your server straight from your browser — with no need to install PuTTY, configure SSH, or set up authentication keys. It works the same on Windows, macOS, and Linux, and Hostinger Agent is built into it, so you can manage your server using plain-language prompts instead of memorizing commands.
Yes. Hostinger's VPS supports 1-click installation for popular applications, including WordPress, WooCommerce, and 300+ others, so they set up automatically with no manual configuration. You can also simply ask Hostinger Agent to install and configure an app for you — for example, 'install WordPress with SSL' — and it will handle the steps.
Yes. Hostinger's VPS includes free automatic weekly backups at no extra cost, so you can restore your server to an earlier state if something goes wrong. In addition, Hostinger Agent always asks for your confirmation before performing any destructive action, such as reinstalling the server or restoring a backup, giving you a safety net as you learn.
No. Hostinger Agent and the VPS web terminal are included with Hostinger's VPS plans at no additional cost — there's no separate subscription or setup required. AI-powered management is part of the plan, along with dedicated resources, fast NVMe storage, and free weekly backups.

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