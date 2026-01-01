Automatisch è una piattaforma di automazione dei flussi di lavoro open source che ti permette di connettere applicazioni e automatizzare attività ripetitive attraverso un'interfaccia visuale e senza codice. Come Zapier o Make, crei flussi che attivano azioni tra i servizi — ma con Automatisch, tutti i tuoi dati e la logica di automazione rimangono sul tuo server senza costi per attività o limiti di utilizzo.

L'auto-hosting di Automatisch significa che le tue credenziali API, i dati del flusso di lavoro e la logica di business non lasciano mai la tua infrastruttura. Questa implementazione include PostgreSQL per l'archiviazione del flusso di lavoro, Redis per l'accodamento delle attività e un processo worker dedicato per un'esecuzione affidabile in background. Accedi con le credenziali predefinite e cambiale immediatamente dalle impostazioni.