Alternativa open-source a Zapier per connettere app e automatizzare i flussi di lavoro senza programmare.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Automatisch
Automatisch è una piattaforma di automazione dei flussi di lavoro open source che ti permette di connettere applicazioni e automatizzare attività ripetitive attraverso un'interfaccia visuale e senza codice. Come Zapier o Make, crei flussi che attivano azioni tra i servizi — ma con Automatisch, tutti i tuoi dati e la logica di automazione rimangono sul tuo server senza costi per attività o limiti di utilizzo.
L'auto-hosting di Automatisch significa che le tue credenziali API, i dati del flusso di lavoro e la logica di business non lasciano mai la tua infrastruttura. Questa implementazione include PostgreSQL per l'archiviazione del flusso di lavoro, Redis per l'accodamento delle attività e un processo worker dedicato per un'esecuzione affidabile in background. Accedi con le credenziali predefinite e cambiale immediatamente dalle impostazioni.
Funzionalità principali di Automatisch
Costruttore di flusso visivo
Crea workflow di automazione collegando trigger e azioni in un'interfaccia drag-and-drop senza scrivere codice.
Integrazioni app
Connettiti a servizi popolari come Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio e molti altri tramite connettori integrati.
Webhook attivatori
Avvia i flussi di lavoro da eventi esterni utilizzando webhook in entrata per l'automazione in tempo reale da qualsiasi fonte.
Logica condizionale
Aggiungi filtri e condizioni ai flussi di lavoro in modo che le azioni vengano eseguite solo quando vengono soddisfatti criteri specifici.
Lavoratore in background
Il processo worker dedicato garantisce l'esecuzione affidabile di attività di automazione a lungo termine e pianificate.
Perché eseguire Automatisch su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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