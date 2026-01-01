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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Activepieces

Activepieces è una piattaforma di automazione gratuita e open source che ti permette di connettere le tue app e automatizzare attività ripetitive attraverso un builder visuale drag-and-drop—senza bisogno di codice. Con oltre 200 integrazioni che coprono strumenti di produttività, piattaforme di comunicazione, database e servizi AI, serve come alternativa self-hosted a Zapier e Make.

Ciò che distingue Activepieces è il suo design nativo AI-first: puoi costruire agenti intelligenti che usano LLM per ragionare e agire, connettere a strumenti compatibili con MCP ed eseguire passaggi JavaScript o Python personalizzati quando il no-code non è sufficiente. Poiché tutto funziona sulla tua infrastruttura, le tue chiavi API, i dati dei clienti e la logica di business non lasciano mai i tuoi server—e non ci sono costi di utilizzo per attività, indipendentemente da quante automazioni esegui.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Activepieces

Costruttore di workflow visivo

L'interfaccia drag-and-drop permette a chiunque di creare automazioni a più passaggi senza scrivere codice, riducendo il tempo dall'idea all'esecuzione del flusso di lavoro a pochi minuti.

Oltre 200 integrazioni

Collega Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion e centinaia di altri strumenti pronti all'uso, coprendo gli strumenti che la maggior parte dei team già utilizza.

Supporto Agente AI

Crea agenti che utilizzano modelli linguistici di grandi dimensioni per ragionare, cercare e agire—andando oltre l'automazione basata su regole per gestire compiti che richiedono giudizio.

Passaggi del codice personalizzato

Passa a JavaScript o Python all'interno di qualsiasi flusso per una logica che va oltre il no-code, offrendo agli sviluppatori piena flessibilità senza abbandonare il builder visuale.

Nessun prezzo basato sull'utilizzo

L'auto-hosting significa esecuzioni illimitate di workflow senza costi aggiuntivi, rendendo Activepieces economico per pipeline di automazione ad alto volume che sarebbero costose sulle piattaforme cloud.

Perché eseguire Activepieces su Hostinger

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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

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