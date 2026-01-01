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Piattaforma di automazione no-code open source con oltre 200 integrazioni e supporto integrato per agenti AI.
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Cosa puoi costruire con Activepieces
Activepieces è una piattaforma di automazione gratuita e open source che ti permette di connettere le tue app e automatizzare attività ripetitive attraverso un builder visuale drag-and-drop—senza bisogno di codice. Con oltre 200 integrazioni che coprono strumenti di produttività, piattaforme di comunicazione, database e servizi AI, serve come alternativa self-hosted a Zapier e Make.
Ciò che distingue Activepieces è il suo design nativo AI-first: puoi costruire agenti intelligenti che usano LLM per ragionare e agire, connettere a strumenti compatibili con MCP ed eseguire passaggi JavaScript o Python personalizzati quando il no-code non è sufficiente. Poiché tutto funziona sulla tua infrastruttura, le tue chiavi API, i dati dei clienti e la logica di business non lasciano mai i tuoi server—e non ci sono costi di utilizzo per attività, indipendentemente da quante automazioni esegui.
Funzionalità principali di Activepieces
Costruttore di workflow visivo
L'interfaccia drag-and-drop permette a chiunque di creare automazioni a più passaggi senza scrivere codice, riducendo il tempo dall'idea all'esecuzione del flusso di lavoro a pochi minuti.
Oltre 200 integrazioni
Collega Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion e centinaia di altri strumenti pronti all'uso, coprendo gli strumenti che la maggior parte dei team già utilizza.
Supporto Agente AI
Crea agenti che utilizzano modelli linguistici di grandi dimensioni per ragionare, cercare e agire—andando oltre l'automazione basata su regole per gestire compiti che richiedono giudizio.
Passaggi del codice personalizzato
Passa a JavaScript o Python all'interno di qualsiasi flusso per una logica che va oltre il no-code, offrendo agli sviluppatori piena flessibilità senza abbandonare il builder visuale.
Nessun prezzo basato sull'utilizzo
L'auto-hosting significa esecuzioni illimitate di workflow senza costi aggiuntivi, rendendo Activepieces economico per pipeline di automazione ad alto volume che sarebbero costose sulle piattaforme cloud.
Perché eseguire Activepieces su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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