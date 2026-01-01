Activepieces è una piattaforma di automazione gratuita e open source che ti permette di connettere le tue app e automatizzare attività ripetitive attraverso un builder visuale drag-and-drop—senza bisogno di codice. Con oltre 200 integrazioni che coprono strumenti di produttività, piattaforme di comunicazione, database e servizi AI, serve come alternativa self-hosted a Zapier e Make.

Ciò che distingue Activepieces è il suo design nativo AI-first: puoi costruire agenti intelligenti che usano LLM per ragionare e agire, connettere a strumenti compatibili con MCP ed eseguire passaggi JavaScript o Python personalizzati quando il no-code non è sufficiente. Poiché tutto funziona sulla tua infrastruttura, le tue chiavi API, i dati dei clienti e la logica di business non lasciano mai i tuoi server—e non ci sono costi di utilizzo per attività, indipendentemente da quante automazioni esegui.