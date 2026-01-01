Distribuisci n8n con installazione in un click.
Piattaforma di automazione dei flussi di lavoro open-source con un editor visuale basato su nodi per connettere app, API e servizi.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con n8n
n8n Ã¨ una piattaforma di automazione dei flussi di lavoro che connette applicazioni, servizi e API tramite un'interfaccia visiva basata su nodi. Permette a individui e team di automatizzare attivitÃ ripetitive, sincronizzare i dati tra gli strumenti e costruire pipeline di integrazione personalizzate â€” il tutto senza bloccare i dati in un cloud di terze parti. Con centinaia di nodi integrati, supporto per la logica JavaScript personalizzata ed esecuzione basata su eventi tramite webhook e pianificazioni, n8n gestisce tutto, dalle semplici notifiche ai complessi processi aziendali multi-step.
Gestire autonomamente n8n sul tuo VPS significa che la logica dei tuoi flussi di lavoro, le credenziali API e i dati di esecuzione non lasciano mai la tua infrastruttura. Ottieni esecuzioni illimitate dei flussi di lavoro senza costi per attivitÃ , e il pieno controllo per estendere, eseguire il backup e versionare le tue automazioni esattamente come necessario.
FunzionalitÃ principali di n8n
Costruttore di flussi di lavoro visuale
L'editor di nodi trascina e rilascia ti permette di progettare visivamente automazioni a piÃ¹ passaggi, con anteprime di esecuzione in tempo reale per eseguire il debug di ogni passaggio.
Centinaia di Integrazioni
Nodi integrati coprono app popolari, database e API â€” da Slack e GitHub a PostgreSQL e richieste HTTP â€” pronti all'uso senza codice personalizzato.
Logica JavaScript Personalizzata
Scrivi JavaScript direttamente nei nodi del flusso di lavoro per trasformare i dati, applicare la logica di business o chiamare qualsiasi API esterna non coperta dalle integrazioni integrate.
Webhooks e Programmazione
Attiva i flussi di lavoro istantaneamente tramite webhook, con una pianificazione cron o in risposta a eventi da servizi connessi senza polling.
ProprietÃ dei dati auto-ospitati
Tutte le definizioni dei workflow, le credenziali API e i log di esecuzione rimangono sul tuo VPS senza costi per esecuzione e senza limiti di utilizzo.
PerchÃ© eseguire n8n su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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