n8n Ã¨ una piattaforma di automazione dei flussi di lavoro che connette applicazioni, servizi e API tramite un'interfaccia visiva basata su nodi. Permette a individui e team di automatizzare attivitÃ ripetitive, sincronizzare i dati tra gli strumenti e costruire pipeline di integrazione personalizzate â€” il tutto senza bloccare i dati in un cloud di terze parti. Con centinaia di nodi integrati, supporto per la logica JavaScript personalizzata ed esecuzione basata su eventi tramite webhook e pianificazioni, n8n gestisce tutto, dalle semplici notifiche ai complessi processi aziendali multi-step.

Gestire autonomamente n8n sul tuo VPS significa che la logica dei tuoi flussi di lavoro, le credenziali API e i dati di esecuzione non lasciano mai la tua infrastruttura. Ottieni esecuzioni illimitate dei flussi di lavoro senza costi per attivitÃ , e il pieno controllo per estendere, eseguire il backup e versionare le tue automazioni esattamente come necessario.