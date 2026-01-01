Postiz Ã¨ un'alternativa open source ai costosi strumenti SaaS per i social media, che ti permette di programmare, gestire e analizzare la tua presenza su X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord e altro ancora da un'unica interfaccia unificata. La sua integrazione AI integrata con OpenAI genera suggerimenti di post e completamenti automatici, mentre un editor simile a Canva gestisce i contenuti visivi.

L'auto-hosting di Postiz sul tuo VPS mantiene private la tua strategia di contenuti e i dati analitici, elimina le tariffe di abbonamento per utente e offre ai team una capacitÃ di programmazione illimitata con integrazioni personalizzate tramite N8N, Make.com e Zapier.