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Piattaforma open-source per la pianificazione dei social media con creazione di contenuti basata sull'AI per oltre 15 network da un'unica dashboard.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Postiz

Postiz Ã¨ un'alternativa open source ai costosi strumenti SaaS per i social media, che ti permette di programmare, gestire e analizzare la tua presenza su X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord e altro ancora da un'unica interfaccia unificata. La sua integrazione AI integrata con OpenAI genera suggerimenti di post e completamenti automatici, mentre un editor simile a Canva gestisce i contenuti visivi.

L'auto-hosting di Postiz sul tuo VPS mantiene private la tua strategia di contenuti e i dati analitici, elimina le tariffe di abbonamento per utente e offre ai team una capacitÃ  di programmazione illimitata con integrazioni personalizzate tramite N8N, Make.com e Zapier.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Postiz

Programmazione multi-piattaforma

Pianifica e pubblica su oltre 15 social network contemporaneamente da un calendario di contenuti condiviso con riprogrammazione drag-and-drop e importazione CSV in blocco.

Generazione di Contenuti AI

L'integrazione di OpenAI suggerisce testi per i post, completa le bozze e aiuta a personalizzare i messaggi per il pubblico di ogni piattaforma â€” risparmiando ore di scrittura manuale.

Editor visivo integrato

Un editor simile a Canva ti permette di progettare immagini e grafiche personalizzate direttamente all'interno di Postiz senza passare a uno strumento di progettazione separato.

Collaborazione di squadra

Il controllo degli accessi basato sui ruoli e i flussi di lavoro di approvazione consentono a piÃ¹ collaboratori di gestire gli account social mantenendo la coerenza del brand e la supervisione.

Automazione integrazioni

I connettori nativi per N8N, Make.com e Zapier ti permettono di attivare post da eventi esterni e di costruire pipeline di automazione dei contenuti end-to-end.

PerchÃ© eseguire Postiz su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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