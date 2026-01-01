Installa Spree con un click.
Piattaforma e-commerce headless open source per costruire negozi online multi-vendor, B2B e transfrontalieri.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Spree
Spree Ã¨ una piattaforma e-commerce headless completamente open-source basata su Ruby on Rails, che alimenta di tutto, dai negozi a prodotto singolo ai marketplace B2B aziendali e alle piattaforme multi-vendor. Fornisce una REST API completa, un SDK TypeScript e un storefront Next.js pronto per la produzione, cosÃ¬ puoi lanciare un negozio online completamente personalizzato senza costruire il backend da zero.
L'auto-hosting di Spree sul tuo VPS ti dÃ il controllo completo sui dati dei clienti, sui flussi di pagamento e sul catalogo prodotti â€” senza condivisione dei ricavi, senza commissioni di transazione e senza restrizioni del fornitore su quali gateway di pagamento o servizi di evasione ordini puoi connettere.
FunzionalitÃ principali di Spree
Architettura Headless
Un'API REST completa e un SDK TypeScript ti consentono di creare qualsiasi vetrina â€” Next.js, mobile o personalizzata â€” mentre Spree gestisce tutta la logica commerciale dietro le quinte.
Multi-Vendor Marketplace
La gestione fornitori integrata ti permette di gestire un marketplace con piÃ¹ venditori, cataloghi separati e un'evasione degli ordini indipendente da un'unica installazione.
B2B Ingrosso
Crea gruppi di clienti con prezzi personalizzati, ordini minimi e termini di credito per gestire la vendita all'ingrosso B2B accanto al tuo negozio B2C senza una seconda piattaforma.
Commercio Transfrontaliero
Il supporto nativo multivaluta e multilingua ti permette di vendere a livello globale senza plugin di terze parti o soluzioni alternative per paese.
Ricerca prodotti a testo completo
L'integrazione di Meilisearch offre una ricerca di prodotti tollerante agli errori di battitura, in millisecondi, con filtro sfaccettato incluso di serie.
PerchÃ© eseguire Spree su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Gestore Docker integrato
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .