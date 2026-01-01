Distribuisci EverShop con installazione in un click.
Moderna piattaforma e-commerce open source costruita con Node.js, React e GraphQL per negozi online veloci e personalizzabili.
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Cosa puoi costruire con EverShop
EverShop Ã¨ una piattaforma di e-commerce moderna e open-source costruita su Node.js, React e GraphQL. A differenza delle piattaforme di commercio legacy basate su PHP, EverShop Ã¨ progettata attorno a un negozio React renderizzato lato server, a un sistema di estensione basato su grafi e alla persistenza PostgreSQL, offrendo agli sviluppatori un toolchain familiare e agli acquirenti un'esperienza veloce e simile a un'app.
Il self-hosting di EverShop sul tuo VPS mantiene i dati dei commercianti, i registri dei clienti e la cronologia degli ordini su un'infrastruttura che controlli, senza commissioni per transazione o commissioni di piattaforma. Il catalogo, il tema, le integrazioni di pagamento e le regole di spedizione sono tutti configurabili tramite l'interfaccia di amministrazione, mentre gli sviluppatori possono estendere la piattaforma con moduli TypeScript di prima classe.
FunzionalitÃ principali di EverShop
Stack JS moderno
Costruito su Node.js, React e GraphQL, cosÃ¬ gli sviluppatori possono estendere il negozio online e l'amministrazione con la stessa toolchain che giÃ usano quotidianamente.
Rendering lato server
Lo storefront React SSR offre una rapida prima visualizzazione e un HTML ottimizzato per la SEO fin da subito, con idratazione lato client per una navigazione simile a quella di un'app.
Catalogo e inventario
Gestisci prodotti, varianti, attributi, categorie e scorte da un'unica UI di amministrazione con modifica in blocco e importazione CSV.
Carrello e pagamento
Checkout personalizzabile a pagina singola con supporto per ordini degli ospiti, codici coupon, regole di spedizione e piÃ¹ zone fiscali.
Sistema di estensione
Il sistema API del modulo TypeScript di prima classe e il sistema di hook rendono semplice aggiungere provider di pagamento personalizzati, temi o logica di business senza effettuare il fork del core.
Backend PostgreSQL
Tutti i dati di catalogo, cliente e ordine risiedono in PostgreSQL â€” facili da sottoporre a backup, replicare e interrogare direttamente per report o migrazioni.
PerchÃ© eseguire EverShop su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .