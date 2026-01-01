EverShop Ã¨ una piattaforma di e-commerce moderna e open-source costruita su Node.js, React e GraphQL. A differenza delle piattaforme di commercio legacy basate su PHP, EverShop Ã¨ progettata attorno a un negozio React renderizzato lato server, a un sistema di estensione basato su grafi e alla persistenza PostgreSQL, offrendo agli sviluppatori un toolchain familiare e agli acquirenti un'esperienza veloce e simile a un'app.

Il self-hosting di EverShop sul tuo VPS mantiene i dati dei commercianti, i registri dei clienti e la cronologia degli ordini su un'infrastruttura che controlli, senza commissioni per transazione o commissioni di piattaforma. Il catalogo, il tema, le integrazioni di pagamento e le regole di spedizione sono tutti configurabili tramite l'interfaccia di amministrazione, mentre gli sviluppatori possono estendere la piattaforma con moduli TypeScript di prima classe.