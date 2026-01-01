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Velocità di rete di 1 Gbps
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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Bagisto

Bagisto è una piattaforma e-commerce open-source costruita sul framework PHP Laravel, che offre ai commercianti una base completa per gestire un negozio online senza costi di abbonamento o condivisione dei ricavi. Include un'interfaccia utente per i clienti, un pannello di amministrazione completo, la gestione del catalogo prodotti, l'elaborazione degli ordini, il controllo dell'inventario e un flusso di checkout che gestisce requisiti multi-valuta e multi-lingua fin da subito.

L'auto-hosting di Bagisto sul tuo VPS significa che i registri delle transazioni del tuo negozio, i dati dei clienti e il catalogo prodotti rimangono su un'infrastruttura che controlli completamente — essenziale per le aziende che operano sotto requisiti di residenza dei dati o per coloro che cercano di evitare commissioni per transazione e restrizioni della piattaforma dei fornitori SaaS.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Bagisto

Supporto multi-valuta

Accetta pagamenti in qualsiasi valuta e visualizza i prezzi nella valuta locale del cliente, con gestione configurabile del tasso di cambio.

Vetrina multi lingua

Servi i clienti globali nella loro lingua preferita con localizzazione integrata per le pagine dei prodotti, i flussi di pagamento e le email transazionali.

Catalogo prodotti flessibile

Gestisci prodotti semplici, configurabili, raggruppati e scaricabili con varianti, attributi personalizzati e regole di prezzo dinamiche.

Integrazioni di gateway di pagamento

Collega Stripe, PayPal e altri gateway popolari pronti all'uso, con un sistema di plugin per aggiungere metodi di pagamento personalizzati.

API REST e GraphQL

La copertura API completa ti consente di creare vetrine headless, app mobili o di integrare i dati di ordini e prodotti con sistemi ERP e servizi di evasione ordini.

Perché eseguire Bagisto su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

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