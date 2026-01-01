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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con FOSSBilling

FOSSBilling Ã¨ un sistema di fatturazione e gestione clienti gratuito e open-source progettato per aziende di web hosting, agenzie e liberi professionisti che necessitano di un'alternativa professionale self-hosted ai costosi abbonamenti software di fatturazione. Offre un portale clienti completo dove i clienti possono gestire i propri servizi, inviare ticket di supporto, pagare fatture e visualizzare la cronologia degli ordini â€” tutto da un'unica interfaccia personalizzata.

L'auto-hosting di FOSSBilling mantiene tutti i dati dei clienti, i registri dei pagamenti e la cronologia di fatturazione sotto il tuo controllo diretto, senza commissioni per transazione o blocco del fornitore. La piattaforma supporta piÃ¹ gateway di pagamento, fatturazione ricorrente automatizzata e un sistema di estensioni modulare che ti consente di adattarlo precisamente ai tuoi flussi di lavoro aziendali.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di FOSSBilling

Fatturazione ricorrente automatizzata

Configura prodotti in abbonamento che fatturano automaticamente i clienti secondo il tuo ciclo di fatturazione definito, riducendo il lavoro manuale e garantendo una riscossione dei ricavi prevedibile.

Ticket di supporto integrati

L'helpdesk integrato permette ai clienti di aprire e tracciare i ticket di supporto direttamente all'interno del loro portale, mantenendo la comunicazione di fatturazione e supporto in un unico posto.

Molteplici gateway di pagamento

Collega PayPal, Stripe e decine di altri processori di pagamento, cosÃ¬ i clienti potranno pagare le fatture nel modo che preferiscono.

Portale self-service clienti

I clienti possono gestire i propri servizi, scaricare fatture, aggiornare i dettagli di contatto e monitorare lo stato del proprio account senza contattarti.

Ordine e gestione prodotti

Definisci prodotti configurabili e fasce di prezzo, gestisci gli upgrade e i downgrade e automatizza gli hook di provisioning tramite il sistema di moduli estensibile.

Automazione cron integrata

L'immagine Docker ufficiale esegue il cron di FOSSBilling automaticamente ogni cinque minuti, cosÃ¬ le fatture vengono generate e gli abbonamenti rinnovati senza alcuna pianificazione manuale.

PerchÃ© eseguire FOSSBilling su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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