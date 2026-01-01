Distribuisci AureusERP con 1 click.
Piattaforma ERP open source per PMI che copre finanza, risorse umane, inventario, vendite e CRM in un unico sistema.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con AureusERP
AureusERP è una moderna piattaforma di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) open-source, costruita su Laravel 11 e FilamentPHP 3. Riunisce finanza, risorse umane, gestione dell'inventario, vendite e gestione delle relazioni con i clienti sotto un'unica interfaccia coesa — eliminando la necessità di fogli di calcolo disconnessi e strumenti separati.
L'auto-hosting di AureusERP sul tuo VPS mette i dati della tua attività interamente sotto il tuo controllo, senza costi per utente o blocco del fornitore (vendor lock-in). Con oltre 10.000 stelle su GitHub e uno sviluppo quotidiano attivo, offre un'alternativa open-source credibile alle suite ERP a pagamento come Odoo o SAP Business One.
Funzionalità principali di AureusERP
Modulo di Finanza integrato
Gestisci la contabilità fornitori e clienti, i registri contabili, le fatture e i report finanziari da un'unica dashboard unificata.
HR e Paghe
Traccia dipendenti, contratti, presenze e richieste di assenza senza dover passare da diversi strumenti HR.
Gestione dell'inventario
Monitora i livelli di scorte, i magazzini, gli ordini di acquisto e i movimenti dei prodotti in tempo reale per prevenire carenze ed eccessi di scorte.
CRM e pipeline di vendita
Gestisci lead, opportunità e account cliente attraverso una visualizzazione pipeline collegata direttamente alla fatturazione e all'evasione degli ordini.
UI Amministratore FilamentPHP
L'interfaccia di amministrazione pulita e veloce, basata su FilamentPHP 3, offre a ogni modulo un aspetto e un'esperienza utente coerenti senza configurazione aggiuntiva.
Perché eseguire AureusERP su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.