Shopware Ã¨ una piattaforma eCommerce open-source costruita su PHP e Symfony, progettata per i commercianti che desiderano flessibilitÃ , prestazioni e piena proprietÃ del proprio negozio online. La sua architettura API-first, le capacitÃ headless e il Rule Builder la rendono adatta sia per marchi diretti al consumatore veloci che per cataloghi B2B complessi con prezzi personalizzati, segmentazione e flussi di lavoro.

Il self-hosting di Shopware sul tuo VPS mantiene i dati dei clienti, gli ordini e le integrazioni di pagamento sotto il tuo controllo, senza commissioni per ordine e senza lock-in sulla piattaforma. Questo template include Shopware con MariaDB, Redis per la memorizzazione nella cache e le sessioni, e OpenSearch per una rapida scoperta dei prodotti, offrendoti uno stack pronto per il traffico reale.