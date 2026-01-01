Piattaforma e-commerce open source per creare negozi online B2C e B2B moderni e scalabili.
Scegli un piano VPS per Shopware
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Shopware
Shopware Ã¨ una piattaforma eCommerce open-source costruita su PHP e Symfony, progettata per i commercianti che desiderano flessibilitÃ , prestazioni e piena proprietÃ del proprio negozio online. La sua architettura API-first, le capacitÃ headless e il Rule Builder la rendono adatta sia per marchi diretti al consumatore veloci che per cataloghi B2B complessi con prezzi personalizzati, segmentazione e flussi di lavoro.
Il self-hosting di Shopware sul tuo VPS mantiene i dati dei clienti, gli ordini e le integrazioni di pagamento sotto il tuo controllo, senza commissioni per ordine e senza lock-in sulla piattaforma. Questo template include Shopware con MariaDB, Redis per la memorizzazione nella cache e le sessioni, e OpenSearch per una rapida scoperta dei prodotti, offrendoti uno stack pronto per il traffico reale.
FunzionalitÃ principali di Shopware
Headless e API-first
Le API Store e Admin ti consentono di creare vetrine e integrazioni personalizzate in qualsiasi framework, mantenendo Shopware come motore di commercio.
Costruttore di regole
Configura prezzi dinamici, promozioni, metodi di spedizione e opzioni di pagamento in base al carrello, al cliente o al contesto â€” senza scrivere codice.
Esperienze di shopping visive
I layout drag and drop e i blocchi CMS consentono ai merchandiser di creare pagine di categoria e landing page personalizzate per campagne e segmenti di clientela.
FunzionalitÃ B2B integrate
Prezzi specifici per il cliente, flussi di lavoro per i preventivi, gestione dei dipendenti e ordini all'ingrosso supportano le vendite B2B complesse fin da subito.
Ricerca prodotti OpenSearch
OpenSearch alimenta la ricerca di prodotti veloce e sfaccettata su cataloghi di grandi dimensioni, con ottimizzazione della pertinenza e filtri che scalano oltre la ricerca MySQL.
Estensioni e app
Lo Shopware Store offre migliaia di plugin e app per pagamenti, marketing, ERP e analisi per estendere la piattaforma man mano che cresci.
PerchÃ© eseguire Shopware su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .