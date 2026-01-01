PrestaShop Ã¨ una piattaforma di e-commerce open-source completa di funzionalitÃ utilizzata dai commercianti in oltre 190 paesi. Fornisce tutto il necessario per gestire un negozio online professionale fin da subito: gestione del catalogo prodotti, elaborazione degli ordini, gateway di pagamento integrati (PayPal, Stripe e altro), supporto multilingue e multivaluta e strumenti SEO integrati â€” tutto gestito da una dashboard intuitiva del back-office.

L'hosting di PrestaShop sul tuo VPS mantiene i dati dei clienti e i registri dei pagamenti sotto il tuo controllo, ti permette di ottimizzare PHP e MySQL per le massime prestazioni e si adatta alla crescita della tua attivitÃ senza commissioni per transazione o prezzi per utente dalle piattaforme di e-commerce ospitate.