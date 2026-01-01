Distribuisci PrestaShop con un clic.
Potente piattaforma di e-commerce open-source utilizzata da oltre 300.000 negozi online in tutto il mondo con gestione completa dei prodotti, pagamenti e supporto multilingue.
Scegli un piano VPS per PrestaShop
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con PrestaShop
PrestaShop Ã¨ una piattaforma di e-commerce open-source completa di funzionalitÃ utilizzata dai commercianti in oltre 190 paesi. Fornisce tutto il necessario per gestire un negozio online professionale fin da subito: gestione del catalogo prodotti, elaborazione degli ordini, gateway di pagamento integrati (PayPal, Stripe e altro), supporto multilingue e multivaluta e strumenti SEO integrati â€” tutto gestito da una dashboard intuitiva del back-office.
L'hosting di PrestaShop sul tuo VPS mantiene i dati dei clienti e i registri dei pagamenti sotto il tuo controllo, ti permette di ottimizzare PHP e MySQL per le massime prestazioni e si adatta alla crescita della tua attivitÃ senza commissioni per transazione o prezzi per utente dalle piattaforme di e-commerce ospitate.
FunzionalitÃ principali di PrestaShop
Catalogo completo prodotti
Gestisci prodotti illimitati con varianti, combinazioni, attributi e regole di prezzo flessibili, inclusi sconti per quantitÃ e campagne promozionali a tempo limitato.
Pagamenti Integrati
Accetta pagamenti tramite PayPal, Stripe, bonifico bancario e decine di gateway regionali attraverso il marketplace dei moduli â€” nessun codice di pagamento personalizzato richiesto.
Multilingua e Valuta
Vendi a clienti in tutto il mondo con supporto nativo per piÃ¹ lingue, valute e regole fiscali in un'unica installazione del negozio da un'unica dashboard di amministrazione.
Strumenti SEO e marketing
URL personalizzabili, campi meta, generazione di sitemap e strumenti integrati per buoni sconto e programmi fedeltÃ aiutano a generare traffico e acquisti ripetuti.
Temi e Moduli
Un marketplace di migliaia di temi e moduli ti permette di estendere il design e la funzionalitÃ senza toccare il codice, dalla live chat ai punti fedeltÃ .
PerchÃ© eseguire PrestaShop su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Gestore Docker integrato
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .