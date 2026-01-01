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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Accesso rapido ai registri dei container
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Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Immich

Immich Ã¨ un'alternativa moderna e self-hosted a Google Foto e iCloud, costruita per la velocitÃ  e alimentata dall'apprendimento automatico. Offre riconoscimento facciale, rilevamento di oggetti, ricerca intelligente e backup mobile automatico da app iOS e Android â€” il tutto in esecuzione sulla tua infrastruttura.

L'auto-hosting di Immich mantiene i tuoi ricordi personali e le foto di famiglia completamente fuori dai server di terze parti. Mantieni il pieno controllo su archiviazione, permessi di accesso e condivisione, senza costi di abbonamento e senza rischio di interruzione del servizio. Questa implementazione include il server dell'applicazione, il servizio di apprendimento automatico, PostgreSQL con estensione vettoriale e Redis.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Immich

Ricerca Potenziata da AI

L'apprendimento automatico consente il riconoscimento facciale, il rilevamento di oggetti e la ricerca in linguaggio naturale all'interno della tua intera libreria di foto.

Backup automatico mobile

Le app iOS e Android eseguono il backup di foto e video automaticamente in background, mantenendo la tua libreria sempre aggiornata.

Supporto RAW e 4K

Supporta formati foto RAW, video 4K e foto live con piena conservazione dei metadati per flussi di lavoro professionali.

Librerie Multi-utente

Ogni utente ottiene la propria libreria privata con l'opzione di condividere album e collezioni dei partner in modo selettivo.

Viste mappa e cronologia

Sfoglia le foto per data su una timeline o per posizione su una mappa utilizzando i metadati GPS incorporati dalla tua fotocamera e dal tuo telefono.

PerchÃ© eseguire Immich su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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