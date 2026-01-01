Immich Ã¨ un'alternativa moderna e self-hosted a Google Foto e iCloud, costruita per la velocitÃ e alimentata dall'apprendimento automatico. Offre riconoscimento facciale, rilevamento di oggetti, ricerca intelligente e backup mobile automatico da app iOS e Android â€” il tutto in esecuzione sulla tua infrastruttura.

L'auto-hosting di Immich mantiene i tuoi ricordi personali e le foto di famiglia completamente fuori dai server di terze parti. Mantieni il pieno controllo su archiviazione, permessi di accesso e condivisione, senza costi di abbonamento e senza rischio di interruzione del servizio. Questa implementazione include il server dell'applicazione, il servizio di apprendimento automatico, PostgreSQL con estensione vettoriale e Redis.