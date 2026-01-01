Distribuisci Airsonic Advanced con un'installazione in un click.
Server di streaming multimediale self-hosted per la tua collezione di musica personale, accessibile da qualsiasi dispositivo.
Scegli un piano VPS per Airsonic Advanced
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Airsonic Advanced
Airsonic Advanced è il fork di Airsonic attivamente mantenuto e guidato dalla comunità — a sua volta un fork gratuito di Subsonic — incentrato sullo streaming stabile di grandi librerie musicali personali. Esegue la transcodifica al volo per adattarsi a qualsiasi dispositivo o larghezza di banda, indicizza librerie basate su ID3 e cartelle, e viene fornito con un web player pulito più un'API REST compatibile con Subsonic supportata da decine di client mobili e desktop.
L'auto-hosting di Airsonic Advanced sul tuo VPS mantiene la tua collezione musicale, la cronologia di ascolto e le playlist su hardware che controlli — senza limiti per dispositivo, senza costi di abbonamento e senza tracciamento da parte dei servizi di streaming.
Funzionalità principali di Airsonic Advanced
Transcodifica al volo
Trasmette a qualsiasi client con il bitrate corretto, così una singola libreria serve desktop, telefoni e connessioni mobili lente senza ricodificare i file.
API compatibile con Subsonic
Funziona con l'intero ecosistema di client Subsonic — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic e altri — su iOS, Android e desktop.
Librerie multi-utente
Gli account per utente con playlist individuali, valutazioni e scrobbling di last.fm consentono ai nuclei familiari di condividere un server senza incrociare le cronologie.
Abbonamenti podcast
Iscriviti ai feed di podcast direttamente in Airsonic, con download automatici degli episodi insieme alla tua libreria musicale.
Radio Internet e jukebox
Riproduci in streaming stazioni radio internet e utilizza il jukebox multi-player per inviare l'audio a più altoparlanti contemporaneamente.
Perché eseguire Airsonic Advanced su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.