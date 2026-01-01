Distribuisci Ampache con installazione in un click.
Server di streaming musicale e video open-source che trasforma la tua collezione multimediale personale in un servizio di streaming privato.
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Cosa puoi costruire con Ampache
Ampache è una piattaforma di streaming multimediale auto-ospitata che trasforma le collezioni personali di musica e video in un servizio privato accessibile da qualsiasi dispositivo connesso a internet. Rilasciato originariamente nel 2001 e continuamente mantenuto sotto licenza AGPL, offre supporto multi-utente, playlist intelligenti, transcodifica al volo e compatibilità con l'API Subsonic per un ampio supporto client su app mobili, lettori desktop e sistemi di domotica.
A differenza dei servizi di streaming commerciali, Ampache non memorizza dati di ascolto con terze parti, non impone costi di abbonamento e non pone limiti alle dimensioni della libreria. L'auto-hosting ti dà la piena proprietà della tua musica e assicura che la tua collezione rimanga accessibile indipendentemente dalle modifiche alle licenze della piattaforma o dalle interruzioni del servizio.
Funzionalità principali di Ampache
Transcodifica al volo
Converti automaticamente i file FLAC lossless a bitrate ottimizzati per dispositivi mobili in tempo reale, così puoi riprodurre in streaming audio di alta qualità sulle reti cellulari senza memorizzare copie compresse duplicate.
Playlist Intelligenti
Crea playlist che si popolano automaticamente in base a genere, valutazione, numero di riproduzioni o criteri personalizzati, ricreando l'esperienza di scoperta dei servizi di streaming con la tua libreria personale.
Supporto per più utenti
Crea account individuali per membri della famiglia o collaboratori, ognuno con cronologia di ascolto, playlist e livelli di autorizzazione separati, senza duplicare i file multimediali.
Compatibilità API Subsonic
Collega qualsiasi app mobile o client desktop compatibile con Subsonic alla tua istanza Ampache, dandoti accesso da praticamente qualsiasi dispositivo senza essere vincolato a un'unica interfaccia.
Podcast e Radio
Riproduci in streaming stazioni radio internet e iscriviti ai podcast insieme alla tua libreria musicale, rendendo Ampache un'unica destinazione per tutti i contenuti audio.
Perché eseguire Ampache su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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