Distribuisci AllTube con installazione in 1 click.
Interfaccia web per scaricare video da YouTube e oltre 1000 altre piattaforme senza strumenti a riga di comando.
Scegli un piano VPS per AllTube
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con AllTube
AllTube Download è un'applicazione web self-hosted che integra youtube-dl in un'interfaccia intuitiva basata su browser, permettendo a chiunque di scaricare o riprodurre in streaming video da oltre un migliaio di piattaforme di hosting senza installare software localmente. A differenza delle estensioni del browser che smettono di funzionare con gli aggiornamenti della piattaforma, AllTube viene eseguito centralmente sul tuo server, così ogni dispositivo sulla tua rete può usarlo tramite qualsiasi browser.
L'auto-hosting di AllTube mantiene privata la tua attività di download, evita le pratiche di registrazione dei dati dei servizi di download di terze parti e ti dà il pieno controllo su formati supportati, livelli di qualità e configurazione del sito. Puoi anche programmare download in batch e accedere ai metadati video in modo programmatico tramite l'API JSON integrata.
Funzionalità principali di AllTube
1.000+ Supporto Piattaforma
Scarica video da YouTube, Vimeo e centinaia di altri siti di hosting utilizzando la stessa interfaccia unificata, senza alcuna configurazione per piattaforma richiesta.
Conversione formato
Converti i video scaricati nel formato e livello di qualità che preferisci, senza dover installare strumenti aggiuntivi sul tuo dispositivo.
Streaming nel browser
Visualizza in anteprima i video direttamente nell'interfaccia web prima di scaricarli, così puoi confermare qualità e contenuto prima di impegnare spazio di archiviazione.
Remuxing senza perdita
Cambia i formati dei container senza ricodificare, preservando la qualità originale di video e audio e rendendo i file compatibili con i tuoi lettori.
Accesso API JSON
Recupera metadati video dettagliati e automatizza i download in modo programmatico, abilitando flussi di lavoro di archiviazione pianificati senza intervento manuale.
Perché eseguire AllTube su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.