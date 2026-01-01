Distribuisci nopCommerce con installazione in un clic.
Piattaforma e-commerce open source ASP.NET che alimenta migliaia di negozi online con un pannello di amministrazione completo e oltre 1.700 estensioni del marketplace.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con nopCommerce
nopCommerce è la piattaforma e-commerce basata su .NET più scaricata al mondo, scelta da migliaia di aziende per gestire negozi online di ogni dimensione. Costruita su ASP.NET Core, offre un pannello di amministrazione completo di funzionalità per la gestione di prodotti, ordini, clienti, sconti e spedizioni, e supporta PostgreSQL, MySQL e Microsoft SQL Server fin da subito.
L'architettura aperta della piattaforma supporta migliaia di plugin e temi dal marketplace di nopCommerce, consentendo ai commercianti di estendere i loro negozi senza modificare il codice principale. L'auto-hosting sul tuo VPS significa zero commissioni di transazione, pieno controllo sui dati dei clienti e nessun costo per vendita, indipendentemente dal volume di entrate.
Funzionalità principali di nopCommerce
Pannello di amministrazione completo
Gestisci prodotti, categorie, ordini, clienti, sconti e regole di spedizione da un'unica dashboard di amministrazione completa.
Supporto multi-negozio
Gestisci più vetrine indipendenti da una singola installazione nopCommerce, ognuna con il proprio catalogo, prezzi e tema.
Ecosistema di plugin del Marketplace
Estendi il tuo negozio con gateway di pagamento, corrieri di spedizione, integrazioni ERP e temi personalizzati da oltre 1.700 estensioni del marketplace.
Vendita internazionale
La gestione multivaluta, multilingua e fiscale integrata rende semplice vendere ai clienti in qualsiasi paese.
Strumenti SEO e di marketing
Funzionalità SEO integrate, recupero carrelli abbandonati, punti fedeltà e strumenti di prezzo promozionale generano traffico e acquisti ripetuti.
Perché eseguire nopCommerce su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.