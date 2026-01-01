Distribuisci Budibase con installazione in un click.
Piattaforma low-code open-source per la creazione interna di applicazioni aziendali, pannelli di amministrazione e flussi di lavoro automatizzati senza un'ampia codifica.
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Cosa puoi costruire con Budibase
Budibase è una piattaforma low-code open source che consente ai team di creare strumenti interni, dashboard e flussi di lavoro automatizzati tramite un builder visuale drag-and-drop. Si connette a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, API REST e al proprio database integrato, trasformando le fonti di dati in applicazioni funzionali in ore anziché settimane.
L'auto-hosting di Budibase sul tuo VPS mantiene i dati critici per il business e la logica dell'applicazione all'interno della tua infrastruttura, soddisfacendo i requisiti di sovranità dei dati e conformità che gli strumenti low-code ospitati nel cloud non possono soddisfare. L'intero stack — servizio applicativo, servizio worker, CouchDB, Redis e MinIO — viene eseguito in un'unica implementazione senza dipendenze esterne.
Funzionalità principali di Budibase
Visual App Builder
Componenti trascina e rilascia — tabelle, moduli, grafici e pulsanti — su una tela per comporre applicazioni aziendali funzionali senza scrivere codice frontend.
Connessioni dati multi-sorgente
Connettiti a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, API REST e al database CouchDB integrato in modo che le app possano leggere e scrivere dalle tue fonti di dati esistenti.
Automazione del flusso di lavoro
Definisci processi automatizzati con trigger, condizioni e azioni per sostituire i passaggi manuali nei flussi di approvazione, nelle notifiche e nelle operazioni sui dati.
Controllo degli accessi basato sui ruoli
Assegna ruoli agli utenti a livello di applicazione in modo che ogni membro del team veda solo i dati e le azioni appropriati alle proprie responsabilità.
Logica JavaScript personalizzata
Passa a JavaScript quando i binding visivi non sono sufficienti, offrendo agli sviluppatori un controllo granulare sulle trasformazioni dei dati e sul comportamento condizionale.
Perché eseguire Budibase su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
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