Budibase è una piattaforma low-code open source che consente ai team di creare strumenti interni, dashboard e flussi di lavoro automatizzati tramite un builder visuale drag-and-drop. Si connette a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, API REST e al proprio database integrato, trasformando le fonti di dati in applicazioni funzionali in ore anziché settimane.

L'auto-hosting di Budibase sul tuo VPS mantiene i dati critici per il business e la logica dell'applicazione all'interno della tua infrastruttura, soddisfacendo i requisiti di sovranità dei dati e conformità che gli strumenti low-code ospitati nel cloud non possono soddisfare. L'intero stack — servizio applicativo, servizio worker, CouchDB, Redis e MinIO — viene eseguito in un'unica implementazione senza dipendenze esterne.