Distribuisci Mautic con installazione in un click.
Piattaforma di automazione marketing open-source per campagne email, lead scoring e coinvolgimento clienti multicanale.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Mautic
Mautic Ã¨ una piattaforma di automazione del marketing completamente open-source che offre alle aziende il controllo completo sulle loro campagne, sui dati di contatto e sui percorsi dei clienti. A differenza degli strumenti di marketing SaaS che addebitano un costo per contatto, Mautic funziona sulla tua infrastruttura â€” senza costi di piattaforma ricorrenti, senza condivisione di dati con terze parti e senza vincoli di fornitore.
L'auto-hosting di Mautic su un VPS mantiene i dati dei tuoi clienti sotto il tuo controllo diretto â€” fondamentale per i requisiti GDPR e di sovranitÃ dei dati. Senza prezzi per contatto, puoi scalare le tue operazioni di marketing senza penalitÃ di costo, mantenendo la piena proprietÃ di ogni email, campagna e interazione con i lead.
FunzionalitÃ principali di Mautic
Automazione della campagna email
Crea campagne drip automatizzate e email di massa con un editor drag-and-drop, personalizzazione dinamica dei contenuti e A/B testing.
Scoring dei lead e tracciamento
Assegna un punteggio ai contatti in base alle visite alle pagine, alle aperture di email, agli invii di moduli e agli eventi personalizzati per dare prioritÃ al follow-up al momento giusto.
Costruttore di campagne visivo
Progetta percorsi cliente complessi a piÃ¹ fasi con un editor di workflow basato su canvas che collega condizioni, azioni e decisioni.
Segmentazione dei contatti
Segmenta i contatti dinamicamente utilizzando dati comportamentali, demografici e campi personalizzati per raggiungere il pubblico giusto per ogni campagna.
Contatto multicanale
Raggiungi i contatti tramite email, SMS, notifiche push e notifiche web da un'unica piattaforma con tracciamento unificato dell'engagement.
PerchÃ© eseguire Mautic su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .