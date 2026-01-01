Distribuisci WordPress con installazione in un clic.
Il CMS più popolare al mondo, che alimenta oltre il 40% di tutti i siti web, con migliaia di temi e plugin.
Scegli un piano VPS per WordPress
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con WordPress
WordPress è il sistema di gestione dei contenuti più popolare al mondo, che alimenta oltre il 40% di tutti i siti web su internet. Fornisce una piattaforma di pubblicazione flessibile per blog, siti web aziendali, portfolio, negozi e-commerce e altro ancora — con un editor visuale, un sistema di temi e un ecosistema di decine di migliaia di plugin.
L'auto-hosting di WordPress su un VPS ti offre il controllo completo sulle prestazioni, la sicurezza e i dati del tuo sito senza costi mensili di piattaforma. Questo template include MySQL per un'archiviazione affidabile del database, e il routing tramite il reverse proxy Traefik preinstallato garantisce HTTPS automatico per il tuo dominio fin dal primo deployment.
Funzionalità principali di WordPress
Vasto ecosistema di plugin
Scegli tra oltre 60.000 plugin gratuiti e premium per aggiungere ecommerce, SEO, moduli, caching e qualsiasi altra funzionalità.
Libreria dei temi
Scegli tra migliaia di temi gratuiti e commerciali per cambiare istantaneamente il design del tuo sito senza toccare il codice.
Editor visivo a blocchi
Crea pagine con l'editor a blocchi di Gutenberg utilizzando strumenti di layout trascina e rilascia che non richiedono alcuna conoscenza di codifica.
Supporto multisito
Gestisci una rete di siti WordPress da una singola installazione, condividendo temi e plugin su tutti i siti.
Pronto per WooCommerce
Installa WooCommerce per trasformare WordPress in un negozio ecommerce completo con prodotti, checkout e pagamenti.
Perché eseguire WordPress su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere più colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.