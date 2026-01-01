Distribuisci Apache JSPWiki con installazione a un click.
Motore wiki maturo basato su Java con versioning integrato, allegati, plugin e controllo degli accessi supportato da JAAS.
Scegli un piano VPS per Apache JSPWiki
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Apache JSPWiki
Apache JSPWiki è un motore wiki ricco di funzionalità, basato su Java e mantenuto come progetto Apache di alto livello. Le pagine sono memorizzate come file di testo semplice con una cronologia completa delle versioni, mentre gli allegati, i modelli di pagina e un'ampia libreria di plugin inclusi lo rendono adatto per hub di documentazione, basi di conoscenza e siti di collaborazione intranet dove la stabilità e la longevità contano più che inseguire le tendenze.
L'auto-hosting di JSPWiki sul tuo VPS ti offre un wiki con licenza Apache che funziona interamente sul tuo container Tomcat, senza dipendenze SaaS, senza prezzi per utente e con autenticazione basata su JAAS che puoi integrare con il tuo stack di identità. Tutto, dalle pagine wiki agli allegati, risiede su un singolo volume persistente, rendendo i backup e le migrazioni semplici.
Funzionalità principali di Apache JSPWiki
Cronologia delle versioni della pagina
Ogni modifica viene acquisita dal VersioningFileProvider così puoi confrontare le revisioni e ripristinare le modifiche indesiderate in qualsiasi momento.
Allegati e media
Carica immagini, documenti e altri file direttamente sulle pagine con un provider di allegati integrato che memorizza tutto sul tuo volume VPS.
Controllo degli accessi JAAS
I permessi granulari di pagina e di gruppo sono applicati tramite il Java Authentication and Authorization Service, con backend plug-in per LDAP o realm personalizzati.
Libreria di plugin e template
Estendi le pagine con plugin inclusi per indici, ricerca, RSS e contenuti dinamici, o ridisegna la wiki con template di pagina basati su JSP.
Sintassi di markup Apache
Scrivi contenuti nel markup leggero di JSPWiki con macro, collegamenti inter-wiki e anteprima dal vivo durante la modifica.
Perché eseguire Apache JSPWiki su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
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