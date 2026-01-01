Apache JSPWiki è un motore wiki ricco di funzionalità, basato su Java e mantenuto come progetto Apache di alto livello. Le pagine sono memorizzate come file di testo semplice con una cronologia completa delle versioni, mentre gli allegati, i modelli di pagina e un'ampia libreria di plugin inclusi lo rendono adatto per hub di documentazione, basi di conoscenza e siti di collaborazione intranet dove la stabilità e la longevità contano più che inseguire le tendenze.

L'auto-hosting di JSPWiki sul tuo VPS ti offre un wiki con licenza Apache che funziona interamente sul tuo container Tomcat, senza dipendenze SaaS, senza prezzi per utente e con autenticazione basata su JAAS che puoi integrare con il tuo stack di identità. Tutto, dalle pagine wiki agli allegati, risiede su un singolo volume persistente, rendendo i backup e le migrazioni semplici.