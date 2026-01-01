Distribuisci Nextcloud con un click.
Suite di produttività self-hosted con sincronizzazione file, modifica collaborativa, calendario e videochiamate — i tuoi dati, la tua infrastruttura.
Scegli un piano VPS per Nextcloud
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Nextcloud
Nextcloud è una piattaforma di produttività open-source completa che sostituisce Google Workspace e Dropbox con sincronizzazione di file, modifica di documenti in tempo reale, calendario, contatti, videoconferenze e molto altro. Con client desktop e mobile per ogni piattaforma, si integra perfettamente nei flussi di lavoro quotidiani mantenendo tutti i dati sul tuo server.
L'auto-hosting di Nextcloud sul tuo VPS elimina le tariffe di abbonamento per utente, rimuove i limiti di archiviazione imposti dai provider cloud e ti dà il controllo completo su dove risiedono file e comunicazioni sensibili — fondamentale per i team con requisiti di conformità o preoccupazioni sulla privacy.
Funzionalità principali di Nextcloud
Sincronizzazione e Condivisione File
Sincronizza i file su tutti i tuoi dispositivi con le app desktop e mobile, e condividili con colleghi o clienti utilizzando link protetti da password e con scadenza.
Modifica collaborativa di documenti
Modifica documenti, fogli di calcolo e presentazioni in tempo reale con l'integrazione di OnlyOffice o Collabora — non è necessario alcun abbonamento a Microsoft 365.
Calendario e Contatti
Gestisci calendari e contatti con supporto completo CalDAV/CardDAV, sincronizzandosi nativamente con client iOS, Android, macOS e Windows.
Videochiamate e Chat
Nextcloud Talk offre videochiamate crittografate end-to-end e messaggistica di gruppo direttamente all'interno della tua istanza Nextcloud, senza alcun servizio di terze parti richiesto.
Ecosistema App
Estendi le funzionalità con oltre 300 app dal Nextcloud App Store, che coprono tutto, dall'e-mail alla gestione dei progetti e alla crittografia end-to-end.
Perché eseguire Nextcloud su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.