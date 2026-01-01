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Wiki auto-ospitato minimalista con cronologia delle pagine basata su Git, modifica Markdown e controllo degli accessi utente in un unico contenitore.

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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con An Otter Wiki

Un Otter Wiki è una wiki leggera e auto-ospitata che memorizza tutte le pagine in un repository Git e i dati utente in SQLite — nessun servizio di database separato richiesto. Scritta in Python con un'interfaccia Bootstrap pulita, supporta l'editing Markdown, gli allegati di file e una cronologia completa delle revisioni delle pagine supportata dai commit Git.

L'auto-hosting sul tuo VPS mantiene tutti i contenuti della wiki sotto il tuo controllo, con regole di accesso granulari che possono limitare la lettura e la modifica solo agli utenti registrati o approvati dall'amministratore. Il design a singolo container significa che non c'è nulla da predisporre oltre a un volume nominato e al container stesso.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di An Otter Wiki

Cronologia Git

Ogni modifica di pagina è automaticamente un commit Git, dandoti una cronologia delle revisioni completa che puoi sfogliare, confrontare le differenze e ripristinare tramite l'interfaccia web.

Modifica Markdown

Scrivi e modifica pagine in Markdown con un editor con anteprima dal vivo — nessun formato proprietario o blocco del testo formattato di alcun tipo.

Controllo accessi

I permessi di lettura, scrittura e allegati sono configurati indipendentemente per i visitatori anonimi, gli utenti registrati e gli utenti approvati dall'amministratore.

File Allegati

Carica e incorpora immagini e file direttamente nelle pagine wiki, archiviati insieme al contenuto della pagina nel volume di dati persistente.

Gestione Utenti

La registrazione integrata con conferma email opzionale e flussi di lavoro di approvazione dell'amministratore danno il pieno controllo su chi può contribuire.

Perché eseguire An Otter Wiki su Hostinger

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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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