Distribuisci un Wiki Otter con installazione in un clic.
Wiki auto-ospitato minimalista con cronologia delle pagine basata su Git, modifica Markdown e controllo degli accessi utente in un unico contenitore.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con An Otter Wiki
Un Otter Wiki è una wiki leggera e auto-ospitata che memorizza tutte le pagine in un repository Git e i dati utente in SQLite — nessun servizio di database separato richiesto. Scritta in Python con un'interfaccia Bootstrap pulita, supporta l'editing Markdown, gli allegati di file e una cronologia completa delle revisioni delle pagine supportata dai commit Git.
L'auto-hosting sul tuo VPS mantiene tutti i contenuti della wiki sotto il tuo controllo, con regole di accesso granulari che possono limitare la lettura e la modifica solo agli utenti registrati o approvati dall'amministratore. Il design a singolo container significa che non c'è nulla da predisporre oltre a un volume nominato e al container stesso.
Funzionalità principali di An Otter Wiki
Cronologia Git
Ogni modifica di pagina è automaticamente un commit Git, dandoti una cronologia delle revisioni completa che puoi sfogliare, confrontare le differenze e ripristinare tramite l'interfaccia web.
Modifica Markdown
Scrivi e modifica pagine in Markdown con un editor con anteprima dal vivo — nessun formato proprietario o blocco del testo formattato di alcun tipo.
Controllo accessi
I permessi di lettura, scrittura e allegati sono configurati indipendentemente per i visitatori anonimi, gli utenti registrati e gli utenti approvati dall'amministratore.
File Allegati
Carica e incorpora immagini e file direttamente nelle pagine wiki, archiviati insieme al contenuto della pagina nel volume di dati persistente.
Gestione Utenti
La registrazione integrata con conferma email opzionale e flussi di lavoro di approvazione dell'amministratore danno il pieno controllo su chi può contribuire.
Perché eseguire An Otter Wiki su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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