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Cosa dicono gli utenti di Hostinger Horizons
Il Vibe coding comprime lo sviluppo del 45%, con strumenti come Hostinger AI Builder che trasformano il linguaggio naturale in prototipi funzionanti in poche ore invece che settimane.
Di recente ho avuto la possibilità di testare il nuovo strumento di creazione di app AI di @Hostinger Horizons e devo dire che ne sono rimasto colpito. 😎
Hostinger Horizons potrebbe essere lo strumento di vibe code più efficiente per creare app da milioni di dollari.
Hostinger Horizons è un modo nuovo e innovativo per creare un prodotto minimo funzionante e sperimentare un'idea prima di puntare tutto su di essa.
Non crederete quanto sia facile costruire ciò che si desidera per il tuo sito web e clienti utilizzando Hostinger AI Builder!Semplicemente sorprendente - vedere di persona!
Hostinger Horizons è uno strumento con cui puoi realizzare un'idea che hai avuto: basta descriverla e il gioco è fatto.
Adoro come stanno andando le cose con @Hostinger AI Builder! Il nuovo aggiornamento dell’IA è stato davvero divertente da interagire, è stato un punto di svolta non solo per me, ma conosco anche molti altri.
Mi chiedo come Hostinger abbia fatto a tirare fuori AI Builder... È pazzesco quanto velocemente permetta a chiunque di implementare front e back end.
Non so dirvi da quanto tempo questo progetto aspettava nella mia lista un giorno FINO a quando non avete creato l’AI Builder. Non so nulla di programmazione di Web App. 0 ed eccolo lì. Il mio progetto da sogno per aiutare i compagni è LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons è davvero una svolta rispetto a tutto il resto. È stato facilissimo configurare un sottodominio per il mio blog sulla mia app web, sono rimasto davvero sorpreso!
Ora è possibile creare applicazioni web semplicemente inserendo un prompt su Hostinger AI Builder. Roba davvero cool!
Ho provato Hostinger Horizons ed è una vera svolta! Questo app builder basato su intelligenza artificiale senza codice crea siti web e app impeccabili in pochi minuti, occupandosi di design, codice e scrittura per conto tuo. Vale la pena provarlo.
È come avere uno sviluppatore web/software di alto livello pronto a creare qualsiasi cosa tu possa immaginare.
Con Hostinger Horizons puoi realizzare progetti davvero interessanti. È diverso dai soliti creatori di siti web: è molto di più.
FAQ su Hostinger Horizons
In cosa differiscono i piani di Hostinger Horizons?
I piani Hostinger Horizons variano sia per funzionalità che per crediti AI mensili. Il limite di crediti AI determina quanti messaggi puoi inviare all'agente AI tramite chat, mentre i piani di livello superiore sbloccano funzionalità più avanzate e una maggiore flessibilità man mano che le tue esigenze crescono.
Come funzionano i crediti AI?
I crediti AI alimentano due cose: la creazione del tuo progetto e l'esecuzione delle funzionalità AI al suo interno una volta che è attivo. Durante la creazione, ogni messaggio che invii all'agente AI di Horizons utilizza un credito. Quando il tuo sito web o la tua app pubblicata include funzionalità basate sull'AI, i crediti vengono utilizzati ogni volta che i tuoi utenti interagiscono con essa – e poiché utilizziamo crediti frazionari per questo, ti consente di sperimentare di più a una frazione del costo.
Posso vedere quanti crediti AI ha utilizzato la mia app?
Sì. La dashboard di utilizzo dei Crediti AI mostra una ripartizione dei crediti utilizzati per la creazione e la modifica, nonché dei crediti consumati dalle funzionalità AI della tua app – così sai sempre esattamente dove vanno i tuoi crediti.
Posso acquistare crediti AI aggiuntivi senza passare a un piano superiore?
Una volta che hai un piano, puoi acquistare crediti AI aggiuntivi senza passare a un piano superiore.
Posso acquistare Hostinger Horizons senza hosting?
Hostinger Horizons richiede l'hosting per mantenere il tuo sito web o la tua app web attivi e accessibili online.
Se non hai già un piano di hosting attivo, l'hosting sarà incluso nel tuo acquisto di Hostinger Horizons senza costi aggiuntivi.
Se hai già un piano di hosting attivo, un piano di hosting aggiuntivo non sarà incluso nel tuo acquisto di Horizons: puoi continuare a utilizzare il tuo piano di hosting esistente.
Tieni presente che l'hosting e Hostinger Horizons si rinnovano separatamente e puoi gestire, eseguire l'upgrade o rinnovare ciascun servizio in modo indipendente.
Quali tipi di siti web posso pubblicare con Hostinger Horizons?
Hostinger Horizons ti permette di creare un'ampia gamma di app e siti web senza codice: l'unico limite è la tua immaginazione. Ad esempio, puoi creare app per la consegna di cibo a domicilio, prodotti SaaS, fitness tracker, software per organizzazioni no-profit e molto altro.
Che tu voglia creare una soluzione personalizzata per i tuoi clienti o un'app specifica per le esigenze della tua azienda, Hostinger Horizons è lo strumento AI perfetto per dare vita alle tue idee.
Posso generare un'app mobile con Hostinger Horizons?
Hostinger Horizons può creare siti web e app web che funzionano perfettamente sui dispositivi mobile. Tuttavia, al momento non supporta la creazione di app mobile native per l'App Store o Google Play.
Chi è il proprietario del codice creato con Hostinger Horizons?
Il codice del tuo sito web o della tua applicazione web è di tua completa proprietà. Con qualsiasi piano a pagamento di Hostinger Horizons, puoi scaricare il codice ogni volta che ne hai bisogno.
È possibile integrare API o servizi di terze parti con Hostinger Horizons?
Sì, puoi integrare API e servizi di terze parti con Hostinger Horizons. Funziona perfettamente con strumenti come Stripe e Supabase e puoi anche connettere altre API per pagamenti, elaborazione dati e altro ancora. Se hai bisogno di aiuto per connettere servizi di terze parti, chiedi semplicemente in chat e Hostinger Horizons ti guiderà.