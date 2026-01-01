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Infinite funzionalità di intelligenza artificiale, una semplice descrizione
Cosa dicono gli utenti di Hostinger Horizons
Il vibe coding comprime lo sviluppo del 45%, con strumenti come Hostinger Horizons che trasformano il linguaggio naturale in prototipi funzionanti in poche ore anziché settimane. La barriera d'ingresso per la creazione di software è notevolmente inferiore.
Di recente ho avuto la possibilità di testare il nuovo strumento di creazione di app AI di @Hostinger Horizons e devo dire che ne sono rimasto colpito. 😎
Hostinger Horizons potrebbe essere lo strumento di vibe code più efficiente per creare app da milioni di dollari.
Hostinger Horizons è un modo nuovo e innovativo per creare un prodotto minimo funzionante e sperimentare un'idea prima di puntare tutto su di essa.
Non crederai a quanto sia facile realizzare ciò che desideri per il tuo sito web e per i tuoi clienti con l'intelligenza artificiale di HORIZONS di Hostinger! È semplicemente incredibile, scoprilo tu stesso!
Hostinger Horizons è uno strumento con cui puoi realizzare un'idea che hai avuto: basta descriverla e il gioco è fatto.
Adoro come stanno andando le cose con @Hostinger Horizons! Il nuovo aggiornamento dell'AI è stato davvero divertente da usare. È stato un punto di svolta non solo per me, ma anche per molte altre persone.
Mi chiedo come Hostinger abbia realizzato Horizons... È incredibile la velocità con cui consente a chiunque di implementare front-end e back-end.
Non saprei dirvi da quanto tempo questo progetto era nella mia lista dei progetti futuri, FINCHÉ non avete creato Horizons AI. Non so nulla di programmazione di app web, proprio zero. E ora, eccolo lì: il mio progetto da sogno per aiutare i colleghi è LIVE. Evviva!
Hostinger Horizons è davvero una svolta rispetto a tutto il resto. È stato facilissimo configurare un sottodominio per il mio blog sulla mia app web, sono rimasto davvero sorpreso!
Ora puoi creare app web semplicemente inserendo un prompt su Hostinger Horizons. Davvero fantastico!
Ho provato Hostinger Horizons ed è una vera svolta! Questo app builder basato su intelligenza artificiale senza codice crea siti web e app impeccabili in pochi minuti, occupandosi di design, codice e scrittura per conto tuo. Vale la pena provarlo.
È come avere uno sviluppatore web/software di alto livello pronto a creare qualsiasi cosa tu possa immaginare.
Con Hostinger Horizons puoi realizzare progetti davvero interessanti. È diverso dai soliti creatori di siti web: è molto di più.