Crea i tuoi strumenti AI personalizzati – nessuna configurazione, nessun problema
Dai progetti divertenti a strumenti utili
Strumenti di testo
Strumenti immagine
Strumenti di utilità
Strumenti divertenti e virali
Tutto quello di cui hai bisogno per creare strumenti basati sull'AI
AI già presente
Costruisci chattando, non scrivendo codice
La tua idea pone i limiti, non la tecnologia
Crea una volta, guadagna per sempre
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Cosa dicono gli utenti di Hostinger Horizons
Il vibe coding comprime lo sviluppo del 45%, con strumenti come Hostinger Horizons che trasformano il linguaggio naturale in prototipi funzionanti in poche ore anziché settimane. La barriera d'ingresso per la creazione di software è notevolmente inferiore.
Di recente ho avuto la possibilità di testare il nuovo strumento di creazione di app AI di @Hostinger Horizons e devo dire che ne sono rimasto colpito. 😎
Hostinger Horizons potrebbe essere lo strumento di vibe code più efficiente per creare app da milioni di dollari.
Hostinger Horizons è un modo nuovo e innovativo per creare un prodotto minimo funzionante e sperimentare un'idea prima di puntare tutto su di essa.
Non crederai a quanto sia facile realizzare ciò che desideri per il tuo sito web e per i tuoi clienti con l'intelligenza artificiale di HORIZONS di Hostinger! È semplicemente incredibile, scoprilo tu stesso!
Hostinger Horizons è uno strumento con cui puoi realizzare un'idea che hai avuto: basta descriverla e il gioco è fatto.
Adoro come stanno andando le cose con @Hostinger Horizons! Il nuovo aggiornamento dell'AI è stato davvero divertente da usare. È stato un punto di svolta non solo per me, ma anche per molte altre persone.
Mi chiedo come Hostinger abbia realizzato Horizons... È incredibile la velocità con cui consente a chiunque di implementare front-end e back-end.
Non saprei dirvi da quanto tempo questo progetto era nella mia lista dei progetti futuri, FINCHÉ non avete creato Horizons AI. Non so nulla di programmazione di app web, proprio zero. E ora, eccolo lì: il mio progetto da sogno per aiutare i colleghi è LIVE. Evviva!
Hostinger Horizons è davvero una svolta rispetto a tutto il resto. È stato facilissimo configurare un sottodominio per il mio blog sulla mia app web, sono rimasto davvero sorpreso!
Ora puoi creare app web semplicemente inserendo un prompt su Hostinger Horizons. Davvero fantastico!
Ho provato Hostinger Horizons ed è una vera svolta! Questo app builder basato su intelligenza artificiale senza codice crea siti web e app impeccabili in pochi minuti, occupandosi di design, codice e scrittura per conto tuo. Vale la pena provarlo.
È come avere uno sviluppatore web/software di alto livello pronto a creare qualsiasi cosa tu possa immaginare.
Con Hostinger Horizons puoi realizzare progetti davvero interessanti. È diverso dai soliti creatori di siti web: è molto di più.
FAQ sulla creazione di strumenti AI personalizzati
Come posso creare i miei strumenti AI?
Basta aprire il tuo progetto Horizons e iniziare a chattare – descrivi cosa vuoi costruire in linguaggio semplice e l'AI di Horizons lo darà vita. Un'integrazione AI generativa senza interruzioni è già integrata nel tuo progetto, quindi nessun account di terze parti, nessuna selezione del modello e nessuna fatturazione separata. Puoi usare i prompt per personalizzare qualsiasi cosa e modificare manualmente il testo o aggiornare le immagini quando vuoi, senza spendere crediti. Quando sei pronto, pubblica – hosting e dominio sono già inclusi nel tuo piano.
Scopri di più nella nostra panoramica sull'AI integrata di Horizons.
Chi può usare Horizons per creare strumenti AI personalizzati?
Le funzionalità AI di Horizons sono pensate per chiunque abbia un'idea – non è richiesta alcuna esperienza di programmazione. Che tu sia un piccolo imprenditore che vuole creare strumenti AI personalizzati invece di pagare per soluzioni di terze parti, un creator che cerca di monetizzare il suo pubblico con un'app basata sull'AI, o un esperto – come un personal trainer o un nutrizionista – che vuole trasformare le sue conoscenze in uno strumento da vendere ai clienti, Horizons lo rende possibile.
Se puoi descrivere ciò che vuoi costruire, puoi costruirlo. E se cerchi ispirazione o vuoi semplicemente un vantaggio, sfoglia i nostri template predefiniti per trovarne uno che si adatti alla tua idea.
Che tipo di funzionalità AI posso aggiungere alla mia app?
Horizons supporta la generazione e l'analisi di testo, così come la generazione e l'analisi di immagini (PNG, WebP, JPEG). Puoi usarli per creare i tuoi chatbot AI, assistenti AI personali, strumenti di scrittura, convertitori di immagini, motori di raccomandazione e molto altro ancora.
Horizons è gratuito?
Puoi iniziare con Horizons gratuitamente. Il tuo piano include crediti AI per iniziare subito a creare e sperimentare. Una volta esauriti i tuoi crediti gratuiti, puoi ricaricare in qualsiasi momento per continuare a creare e per alimentare le funzionalità AI all'interno della tua app o sito web pubblicato. Nessun costo a sorpresa, nessuna commissione nascosta – hai sempre il controllo di quanto spendi.
Come funzionano i crediti AI?
I crediti AI alimentano due cose: la creazione del tuo sito web o di un'app (1 messaggio = 1 credito) e le funzionalità AI all'interno del tuo progetto web pubblicato. Per l'utilizzo delle funzionalità AI all'interno del tuo sito web o della tua web app, utilizziamo crediti frazionari – il che significa che i tuoi crediti durano di più solo quando i tuoi utenti interagiscono con il tuo strumento AI.
Posso vedere quanti crediti AI la mia app ha utilizzato?
Sì. La tua dashboard di utilizzo dei Crediti AI mostra una ripartizione dei crediti utilizzati per la creazione e la modifica, nonché i crediti consumati dalle funzionalità AI della tua app – così sai sempre esattamente dove stanno andando i tuoi crediti.
Ho bisogno di competenze di programmazione per utilizzare il builder di strumenti AI di Horizons?
Assolutamente no. Horizons è progettato per tutti – dai creatori non tecnici agli sviluppatori esperti. Se puoi descrivere ciò che vuoi costruire, Horizons può aiutarti a costruirlo.
Posso iniziare a costruire strumenti AI se ho già un piano acquistato in precedenza?
Sì – se hai precedentemente creato un progetto con AI App Builder o hai creato un sito web con Horizons, la funzionalità AI integrata è già inclusa nel tuo piano senza costi aggiuntivi. Ti basta aprire un progetto esistente o iniziarne uno nuovo, ricaricare i tuoi crediti AI, e sei pronto/a per iniziare.