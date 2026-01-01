Crea i tuoi strumenti AI personalizzati – nessuna configurazione, nessun problema

Con l'AI già integrata in Horizons, puoi creare i tuoi strumenti AI – da usare, da vendere o da condividere.
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Crea i tuoi strumenti AI personalizzati – nessuna configurazione, nessun problema

Dai progetti divertenti a strumenti utili

Crea strumenti per te, risparmia sugli abbonamenti o crea qualcosa che i tuoi utenti ameranno – e per cui pagheranno. Ecco alcune idee per iniziare.
Strumenti di testo

Strumenti di testo

Crea app che leggono, scrivono e rispondono. Dai chatbot che gestiscono le domande dei clienti 24 ore su 24, agli assistenti che aiutano gli utenti a redigere lettere di presentazione, pianificare viaggi o trovare la ricetta perfetta.

Strumenti immagine

Crea app che trasformano e generano grafiche. Permetti agli utenti di trasformare le foto in illustrazioni, progettare avatar personalizzati, visualizzare ristrutturazioni di stanze o produrre mockup di prodotti – nessuna competenza di design necessaria.

Strumenti di utilità

Costruisci strumenti intelligenti che fanno risparmiare tempo ai tuoi utenti. Pensa a moduli per lead basati sull'AI, analizzatori di curriculum, consulenti di budget o pianificatori di allenamenti – app pratiche che offrono un valore reale, ogni volta.

Strumenti divertenti e virali

Crea il tipo di strumenti che le persone non possono smettere di condividere. Test della personalità, lettori di tarocchi AI, cercatori di sosia di celebrità, generatori di storie della buonanotte – divertenti da usare, ancora più divertenti da condividere.

Tutto quello di cui hai bisogno per creare strumenti basati sull'AI

AI già presente

Nessun account di terze parti o fatturazione separata – L'AI è integrata in Horizons – basta aprire il tuo progetto e usala.

Costruisci chattando, non scrivendo codice

Descrivi ciò che desideri in parole semplici e Horizons lo realizza per te. Nessun codice, nessuna configurazione tecnica – solo la tua idea e una conversazione.

La tua idea pone i limiti, non la tecnologia

Chatbot, assistenti AI personali, generatori di immagini, strumenti di scrittura, motori di raccomandazione – qualsiasi cosa tu possa immaginare, Horizons ha l'AI per potenziarla.

Crea una volta, guadagna per sempre

Condividi il tuo progetto come template e guadagna una commissione del 20% ogni volta che qualcuno lo usa per avviare la propria app e acquista il suo primo piano Horizons.

Come funziona

01

Apri il tuo progetto Horizons

Accedi a Horizons e inizia un nuovo progetto – oppure scegli uno dei nostri template pronti per l'AI per partire avvantaggiato.
02

Crea, perfeziona e testa

Descrivi cosa vuoi che faccia la tua app, modificala finché non è esattamente come la vuoi, e testala dal vivo – tutto senza uscire da Horizons.
03

Pubblica e condividi

Quando sei pronto, pubblica. Il tuo strumento basato sull'AI è attivo e pronto per gli utenti – puoi monitorare l'utilizzo del credito in qualsiasi momento dalla tua dashboard.

Trova il tuo template

Template predefiniti

Tutti i template
Home decor store

Home decor store

Workouts generator

Workouts generator

Creative agency site

Creative agency site

Logo maker

Logo maker

Interior studio site

Interior studio site

Restaurant site

Restaurant site

Cosa dicono gli utenti di Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Il vibe coding comprime lo sviluppo del 45%, con strumenti come Hostinger Horizons che trasformano il linguaggio naturale in prototipi funzionanti in poche ore anziché settimane. La barriera d'ingresso per la creazione di software è notevolmente inferiore.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Di recente ho avuto la possibilità di testare il nuovo strumento di creazione di app AI di @Hostinger Horizons e devo dire che ne sono rimasto colpito. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons potrebbe essere lo strumento di vibe code più efficiente per creare app da milioni di dollari.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specialista digitale

Hostinger Horizons è un modo nuovo e innovativo per creare un prodotto minimo funzionante e sperimentare un'idea prima di puntare tutto su di essa.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Non crederai a quanto sia facile realizzare ciò che desideri per il tuo sito web e per i tuoi clienti con l'intelligenza artificiale di HORIZONS di Hostinger! È semplicemente incredibile, scoprilo tu stesso!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creatore di contenuti

Hostinger Horizons è uno strumento con cui puoi realizzare un'idea che hai avuto: basta descriverla e il gioco è fatto.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro come stanno andando le cose con @Hostinger Horizons! Il nuovo aggiornamento dell'AI è stato davvero divertente da usare. È stato un punto di svolta non solo per me, ma anche per molte altre persone.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Mi chiedo come Hostinger abbia realizzato Horizons... È incredibile la velocità con cui consente a chiunque di implementare front-end e back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Non saprei dirvi da quanto tempo questo progetto era nella mia lista dei progetti futuri, FINCHÉ non avete creato Horizons AI. Non so nulla di programmazione di app web, proprio zero. E ora, eccolo lì: il mio progetto da sogno per aiutare i colleghi è LIVE. Evviva!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondatore

Hostinger Horizons è davvero una svolta rispetto a tutto il resto. È stato facilissimo configurare un sottodominio per il mio blog sulla mia app web, sono rimasto davvero sorpreso!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ora puoi creare app web semplicemente inserendo un prompt su Hostinger Horizons. Davvero fantastico!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ho provato Hostinger Horizons ed è una vera svolta! Questo app builder basato su intelligenza artificiale senza codice crea siti web e app impeccabili in pochi minuti, occupandosi di design, codice e scrittura per conto tuo. Vale la pena provarlo.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

È come avere uno sviluppatore web/software di alto livello pronto a creare qualsiasi cosa tu possa immaginare.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Imprenditore

Con Hostinger Horizons puoi realizzare progetti davvero interessanti. È diverso dai soliti creatori di siti web: è molto di più.

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FAQ sulla creazione di strumenti AI personalizzati

Ecco le risposte ad alcune delle domande più comuni che riceviamo sulla creazione di strumenti basati sull'AI con Horizons.

Come posso creare i miei strumenti AI?

Basta aprire il tuo progetto Horizons e iniziare a chattare – descrivi cosa vuoi costruire in linguaggio semplice e l'AI di Horizons lo darà vita. Un'integrazione AI generativa senza interruzioni è già integrata nel tuo progetto, quindi nessun account di terze parti, nessuna selezione del modello e nessuna fatturazione separata. Puoi usare i prompt per personalizzare qualsiasi cosa e modificare manualmente il testo o aggiornare le immagini quando vuoi, senza spendere crediti. Quando sei pronto, pubblica – hosting e dominio sono già inclusi nel tuo piano.

Scopri di più nella nostra panoramica sull'AI integrata di Horizons.

Chi può usare Horizons per creare strumenti AI personalizzati?

Le funzionalità AI di Horizons sono pensate per chiunque abbia un'idea – non è richiesta alcuna esperienza di programmazione. Che tu sia un piccolo imprenditore che vuole creare strumenti AI personalizzati invece di pagare per soluzioni di terze parti, un creator che cerca di monetizzare il suo pubblico con un'app basata sull'AI, o un esperto – come un personal trainer o un nutrizionista – che vuole trasformare le sue conoscenze in uno strumento da vendere ai clienti, Horizons lo rende possibile.

Se puoi descrivere ciò che vuoi costruire, puoi costruirlo. E se cerchi ispirazione o vuoi semplicemente un vantaggio, sfoglia i nostri template predefiniti per trovarne uno che si adatti alla tua idea.

Che tipo di funzionalità AI posso aggiungere alla mia app?

Horizons supporta la generazione e l'analisi di testo, così come la generazione e l'analisi di immagini (PNG, WebP, JPEG). Puoi usarli per creare i tuoi chatbot AI, assistenti AI personali, strumenti di scrittura, convertitori di immagini, motori di raccomandazione e molto altro ancora.

Horizons è gratuito?

Puoi iniziare con Horizons gratuitamente. Il tuo piano include crediti AI per iniziare subito a creare e sperimentare. Una volta esauriti i tuoi crediti gratuiti, puoi ricaricare in qualsiasi momento per continuare a creare e per alimentare le funzionalità AI all'interno della tua app o sito web pubblicato. Nessun costo a sorpresa, nessuna commissione nascosta – hai sempre il controllo di quanto spendi.

Come funzionano i crediti AI?

I crediti AI alimentano due cose: la creazione del tuo sito web o di un'app (1 messaggio = 1 credito) e le funzionalità AI all'interno del tuo progetto web pubblicato. Per l'utilizzo delle funzionalità AI all'interno del tuo sito web o della tua web app, utilizziamo crediti frazionari – il che significa che i tuoi crediti durano di più solo quando i tuoi utenti interagiscono con il tuo strumento AI.

Posso vedere quanti crediti AI la mia app ha utilizzato?

Sì. La tua dashboard di utilizzo dei Crediti AI mostra una ripartizione dei crediti utilizzati per la creazione e la modifica, nonché i crediti consumati dalle funzionalità AI della tua app – così sai sempre esattamente dove stanno andando i tuoi crediti.

Ho bisogno di competenze di programmazione per utilizzare il builder di strumenti AI di Horizons?

Assolutamente no. Horizons è progettato per tutti – dai creatori non tecnici agli sviluppatori esperti. Se puoi descrivere ciò che vuoi costruire, Horizons può aiutarti a costruirlo.

Posso iniziare a costruire strumenti AI se ho già un piano acquistato in precedenza?

Sì – se hai precedentemente creato un progetto con AI App Builder o hai creato un sito web con Horizons, la funzionalità AI integrata è già inclusa nel tuo piano senza costi aggiuntivi. Ti basta aprire un progetto esistente o iniziarne uno nuovo, ricaricare i tuoi crediti AI, e sei pronto/a per iniziare.

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