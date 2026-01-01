Distribuisci Apollo con installazione in un click.
Editor di annotazione genomica collaborativo in tempo reale realizzato per team di ricerca biologica distribuiti.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Apollo
Apollo è la piattaforma open-source leader per l'annotazione genomica guidata dalla comunità, sviluppata dal progetto Generic Model Organism Database (GMOD). Costruito attorno a un visualizzatore basato su JBrowse, consente ai curatori di diverse istituzioni di modificare contemporaneamente modelli genici, trascritti e caratteristiche su genomi di riferimento condivisi — con ogni modifica tracciata, attribuita e immediatamente visibile ai collaboratori.
L'auto-hosting di Apollo sul tuo VPS mantiene i dati di annotazione proprietari all'interno della tua infrastruttura anziché su server di terze parti. Laboratori di ricerca, consorzi e team biotecnologici ottengono un unico database di annotazione autorevole, permessi granulari per organismo e una cronologia di curatela che possiedono interamente — senza condividere dati genomici sensibili esternamente.
Funzionalità principali di Apollo
Co-editing in tempo reale
Più curatori modificano lo stesso genoma contemporaneamente con le modifiche trasmesse istantaneamente tramite sincronizzazione basata su WebSocket.
Visualizzatore basato su JBrowse
Costruito sul browser genomico JBrowse, offre ai curatori una navigazione delle tracce, una ricerca e una visualizzazione delle sequenze familiari fin da subito.
Permessi per organismo
L'accesso granulare basato sui ruoli consente agli amministratori di assegnare diritti di lettura, scrittura o amministrazione per organismo e per gruppo di utenti.
Cronologia annotazioni
Ogni modifica, commento e cambiamento di funzionalità della trascrizione viene registrato con autore e data e ora, supportando audit completi e flussi di lavoro di annullamento.
Importazione GFF3 e FASTA
Carica genomi di riferimento e annotazioni esistenti attraverso formati bioinformatici standard senza richiedere conversioni proprietarie.
Perché eseguire Apollo su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.