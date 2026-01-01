Distribuisci ArchivesSpace con un click.
Sistema di gestione delle informazioni archivistiche open source per la gestione di manoscritti, documenti e oggetti digitali.
Scegli un piano VPS per ArchivesSpace
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con ArchivesSpace
ArchivesSpace è il principale sistema open-source di gestione delle informazioni d'archivio, costruito da archivisti per archivisti. Combina l'acquisizione, l'organizzazione, la descrizione e la scoperta pubblica in un'unica applicazione che supporta l'intero ciclo di vita archivistico — dalla donazione iniziale all'accesso online da parte dei ricercatori.
L'auto-hosting di ArchivesSpace sul tuo VPS mantiene gli strumenti di ricerca, i registri di acquisizione e i dati degli utenti sotto il controllo della tua istituzione, senza costi per record o vincoli con il fornitore. L'interfaccia per il personale inclusa, il portale di accesso pubblico, l'API REST e l'endpoint OAI-PMH offrono al tuo archivio una piattaforma completa di descrizione e scoperta pronta all'uso.
Funzionalità principali di ArchivesSpace
Descrizione archivistica
Crea e gestisci risorse, acquisizioni, oggetti archivistici e oggetti digitali seguendo gli standard DACS, ISAD(G) e ISAAR(CPF).
Portale di accesso pubblico
I ricercatori sfogliano gli strumenti di ricerca, cercano nelle collezioni e visualizzano gli oggetti digitali attraverso un'interfaccia di scoperta pubblica integrata.
Esportazione EAD e MARCXML
Esporta i record delle risorse come EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS o Dublin Core per l'integrazione con i livelli di scoperta e i cataloghi consortili.
Raccolta OAI-PMH
Esporre metadati descrittivi tramite OAI-PMH in modo che aggregatori come DPLA o Europeana possano raccogliere automaticamente le collezioni.
REST API
Un'API REST JSON documentata alimenta le integrazioni con sistemi di conservazione digitale, pipeline ETL e front-end personalizzati.
Perché eseguire ArchivesSpace su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.