Distribuisci ClassQuiz con 1 click.
Alternativa open-source a Kahoot per quiz multigiocatore dal vivo in classe con punteggio in tempo reale.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con ClassQuiz
ClassQuiz è una piattaforma di quiz open-source e self-hosted progettata per insegnanti, formatori ed educatori che desiderano un'alternativa rispettosa della privacy ai servizi commerciali di quiz per la classe. I giocatori si uniscono a una partita inserendo un PIN su qualsiasi dispositivo, rispondono a domande in tempo reale e vedono classifiche in tempo reale dopo ogni round.
L'auto-hosting di ClassQuiz sul tuo VPS mantiene il contenuto dei quiz, le risposte degli studenti e i dati dell'account sotto il tuo pieno controllo, evita le tariffe di licenza per posto e funziona sulle reti scolastiche senza dipendenze esterne. Lo stack include l'API, il worker in background, PostgreSQL, Redis e Meilisearch per la scoperta dei quiz.
Funzionalità principali di ClassQuiz
Multigiocatore in tempo reale
Organizza sessioni di quiz dal vivo dove i giocatori si uniscono tramite PIN e rispondono a domande sincronizzate tramite una connessione WebSocket.
Redazione quiz
Crea domande a scelta multipla, ABCD, a intervallo, di voto e a risposta aperta con immagini, limiti di tempo e punteggio per risposta.
Ricerca full-text
Scopri i quiz pubblici istantaneamente attraverso un indice Meilisearch integrato che classifica i risultati per titolo, tag e descrizione.
Privacy self-hosted
Mantieni tutti i dati dei quiz, i nomi dei giocatori e le risposte sulla tua infrastruttura senza telemetria o analisi di terze parti.
Archiviazione immagini
Allega immagini alle domande utilizzando l'archiviazione locale integrata o collega qualsiasi backend compatibile con S3 per media illimitati.
Perché eseguire ClassQuiz su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.