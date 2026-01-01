ClassQuiz è una piattaforma di quiz open-source e self-hosted progettata per insegnanti, formatori ed educatori che desiderano un'alternativa rispettosa della privacy ai servizi commerciali di quiz per la classe. I giocatori si uniscono a una partita inserendo un PIN su qualsiasi dispositivo, rispondono a domande in tempo reale e vedono classifiche in tempo reale dopo ogni round.

L'auto-hosting di ClassQuiz sul tuo VPS mantiene il contenuto dei quiz, le risposte degli studenti e i dati dell'account sotto il tuo pieno controllo, evita le tariffe di licenza per posto e funziona sulle reti scolastiche senza dipendenze esterne. Lo stack include l'API, il worker in background, PostgreSQL, Redis e Meilisearch per la scoperta dei quiz.