Distribuisci Crafty Controller con installazione in un click.
Pannello di controllo basato sul web per la creazione, configurazione e gestione di più server Minecraft Java e Bedrock da un'unica dashboard.
Scegli un piano VPS per Crafty Controller
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Crafty Controller
Crafty Controller è una GUI web open-source per la gestione di server Minecraft Java e Bedrock da un'unica dashboard. Sostituisce la gestione di sessioni SSH e schede dello schermo con console live per server, un gestore di file integrato, attività pianificate e backup con un click — il tutto raco in un'interfaccia web pulita con accesso multi-utente basato sui ruoli.
L'auto-hosting di Crafty sul tuo VPS ti permette di mantenere la piena proprietà dei tuoi mondi, delle configurazioni dei plugin e dei dati dei giocatori su hardware che controlli. Puoi avviare nuovi server da tipi di jar popolari — vanilla, Paper, Spigot, Forge e Bedrock — senza lasciare il browser, e condividere l'amministrazione con ambito con amici o moderatori utilizzando permessi granulari.
Funzionalità principali di Crafty Controller
Controllo multi-server
Avvia, monitora e gestisci più server Minecraft Java e Bedrock in parallelo da un'unica dashboard.
Console basata sul web
Trasmetti i log del server in tempo reale e invia comandi dal browser, con cronologia ricercabile e output con codice colore per server.
Attività programmate
Automatizza backup, riavvii ed esecuzione di comandi su programmazioni in stile cron per mantenere i server funzionanti senza intervento manuale.
Accesso basato sui ruoli
Definisci gli utenti con permessi specifici in modo che i moderatori e i membri della community possano aiutare a gestire i server senza credenziali di root o sensibili.
Gestore dei file
Sfoglia, modifica, carica e scarica i file del server — mondi, plugin, configurazioni — direttamente nel browser senza client SSH o SFTP.
Perché eseguire Crafty Controller su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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