Crafty Controller è una GUI web open-source per la gestione di server Minecraft Java e Bedrock da un'unica dashboard. Sostituisce la gestione di sessioni SSH e schede dello schermo con console live per server, un gestore di file integrato, attività pianificate e backup con un click — il tutto raco in un'interfaccia web pulita con accesso multi-utente basato sui ruoli.

L'auto-hosting di Crafty sul tuo VPS ti permette di mantenere la piena proprietà dei tuoi mondi, delle configurazioni dei plugin e dei dati dei giocatori su hardware che controlli. Puoi avviare nuovi server da tipi di jar popolari — vanilla, Paper, Spigot, Forge e Bedrock — senza lasciare il browser, e condividere l'amministrazione con ambito con amici o moderatori utilizzando permessi granulari.