Distribuisci Geneac con un click.
Costruttore di siti di genealogia auto-ospitato per pubblicare il tuo albero genealogico, le tue ricerche e le tue foto online.
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Cosa puoi costruire con Geneac
Geneac Ã¨ un'applicazione open-source Ruby on Rails per la condivisione di ricerche genealogiche sul web. Presenta persone, relazioni, foto e note in un formato stile wiki che i visitatori possono sfogliare, mentre gli amministratori gestiscono l'albero genealogico sottostante da un backend autenticato. Il modello di dati Ã¨ stato creato appositamente per la genealogia â€” individui, famiglie, citazioni di fonti, cronologia delle modifiche e tag sono concetti di prima classe piuttosto che post di blog adattati.
L'auto-hosting di Geneac mantiene decenni di ricerche familiari, documenti scannerizzati e note private sul tuo server, dove l'accesso Ã¨ interamente controllato da te. L'applicazione utilizza SQLite e l'archiviazione locale dei file, quindi un singolo volume persistente cattura il sito completo e puÃ² essere sottoposto a backup come una normale copia di file senza strumenti di database.
FunzionalitÃ principali di Geneac
Persone e Relazioni
Registra gli individui con dettagli di nascita, morte e biografici, quindi collegali attraverso relazioni di genitore, coniuge e figlio per costruire un albero genealogico navigabile.
Foto e Documenti
Allega fotografie scansionate, certificati e documenti originali a persone e note tramite Active Storage, con l'elaborazione delle immagini gestita da libvips.
Note di ricerca
Cattura narrazioni biografiche e risultati di ricerca come note estese che possono essere taggate e interconnesse alle persone che descrivono.
Etichettatura e ricerca
Organizza i contenuti con il motore acts-as-taggable-on in modo che cognomi, luoghi e temi possano essere filtrati tra persone, foto e note.
Amministratore autenticato
La registrazione, l'accesso e la concessione di ruoli amministrativi basati su Devise proteggono la modifica, pur mantenendo il sito pubblicato liberamente navigabile ai membri della famiglia.
Processi in background
Un worker Resque supportato da Redis esegue l'elaborazione delle immagini e altri processi a lunga esecuzione in background, in modo che l'interfaccia web rimanga reattiva.
PerchÃ© eseguire Geneac su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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