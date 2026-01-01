Geneac Ã¨ un'applicazione open-source Ruby on Rails per la condivisione di ricerche genealogiche sul web. Presenta persone, relazioni, foto e note in un formato stile wiki che i visitatori possono sfogliare, mentre gli amministratori gestiscono l'albero genealogico sottostante da un backend autenticato. Il modello di dati Ã¨ stato creato appositamente per la genealogia â€” individui, famiglie, citazioni di fonti, cronologia delle modifiche e tag sono concetti di prima classe piuttosto che post di blog adattati.

L'auto-hosting di Geneac mantiene decenni di ricerche familiari, documenti scannerizzati e note private sul tuo server, dove l'accesso Ã¨ interamente controllato da te. L'applicazione utilizza SQLite e l'archiviazione locale dei file, quindi un singolo volume persistente cattura il sito completo e puÃ² essere sottoposto a backup come una normale copia di file senza strumenti di database.