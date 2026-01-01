Distribuisci SearXNG con un click.
Motore di metaricerca che rispetta la privacy e aggrega i risultati da decine di fonti senza memorizzare le query o tracciare gli utenti.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con SearXNG
SearXNG Ã¨ un motore di metaricerca incentrato sulla privacy che interroga contemporaneamente Google, Bing, DuckDuckGo e decine di altri provider di ricerca, restituendo risultati aggregati senza creare un profilo utente o memorizzare la cronologia di ricerca. A differenza dei motori di ricerca commerciali che monetizzano le query tramite profilazione e targeting pubblicitario, SearXNG offre un accesso non filtrato alle informazioni del web.
L'auto-hosting significa che le tue ricerche passano attraverso un'infrastruttura che controlli piuttosto che attraverso istanze pubbliche gestite da parti sconosciute. Decidi quali provider di ricerca includere, come vengono filtrati i risultati e chi puÃ² accedere alla tua istanza â€” senza fare affidamento su server della community condivisi che potrebbero subire tempi di inattivitÃ o limitazioni di frequenza.
FunzionalitÃ principali di SearXNG
Nessuna Registrazione delle Query
Le ricerche non vengono mai memorizzate o collegate alla tua identitÃ , eliminando la profilazione e il tracciamento comportamentale inerenti ai motori di ricerca commerciali.
Aggregazione Multi-sorgente
Interroga decine di motori di ricerca contemporaneamente, riducendo la distorsione dei risultati e fornendo una copertura piÃ¹ ampia rispetto a qualsiasi singolo fornitore.
Motori configurabili
Scegli esattamente quali fornitori di ricerca includere o escludere, personalizzando il mix di risultati in base alle tue esigenze di ricerca e alle tue preferenze sulla privacy.
Ricerca categoria
Categorie di ricerca dedicate per web, immagini, video, notizie e fonti specializzate mantengono i risultati pertinenti al tipo di contenuto di cui hai bisogno.
Nessun cookie o tracciamento
Funziona senza cookie o script di tracciamento, rendendolo adatto per ricerche sensibili alla privacy e l'uso in ambienti ristretti.
PerchÃ© eseguire SearXNG su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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