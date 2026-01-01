Anki Sync Server Enhanced è un'immagine Docker pronta per la produzione che ospita il protocollo di sincronizzazione ufficiale di Anki sul tuo VPS personale, permettendoti di sincronizzare i mazzi di flashcard tra desktop, AnkiDroid e AnkiMobile senza dipendere da AnkiWeb. È costruito dalla fonte ufficiale di Anki e traccia automaticamente ogni rilascio upstream.

L'auto-hosting mantiene ogni carta, la cronologia delle revisioni e i file multimediali sotto il tuo controllo. Il supporto multi-utente, i backup programmati con caricamento S3 opzionale, le metriche Prometheus, fail2ban, la limitazione della frequenza e una dashboard di stato sono inclusi in un unico container — nessun database separato o servizio esterno richiesto.