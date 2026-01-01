Distribuisci Anki Sync Server Enhanced con installazione in un clic.
Server di sincronizzazione Anki self-hosted con account multi-utente, backup automatizzati e una dashboard web integrata.
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Cosa puoi costruire con Anki Sync Server Enhanced
Anki Sync Server Enhanced è un'immagine Docker pronta per la produzione che ospita il protocollo di sincronizzazione ufficiale di Anki sul tuo VPS personale, permettendoti di sincronizzare i mazzi di flashcard tra desktop, AnkiDroid e AnkiMobile senza dipendere da AnkiWeb. È costruito dalla fonte ufficiale di Anki e traccia automaticamente ogni rilascio upstream.
L'auto-hosting mantiene ogni carta, la cronologia delle revisioni e i file multimediali sotto il tuo controllo. Il supporto multi-utente, i backup programmati con caricamento S3 opzionale, le metriche Prometheus, fail2ban, la limitazione della frequenza e una dashboard di stato sono inclusi in un unico container — nessun database separato o servizio esterno richiesto.
Funzionalità principali di Anki Sync Server Enhanced
Sincronizzazione multi-utente
Ospita fino a 99 studenti indipendenti su un singolo VPS, ognuno con le proprie credenziali e uno spazio di archiviazione della collezione isolato.
Backup automatici
Archivi giornalieri dell'intera collezione con conservazione configurabile e caricamento opzionale su S3, MinIO o Garage per copie offsite.
Cruscotto integrato
L'interfaccia web mostra lo stato del server, la dimensione dei dati per utente, gli orari dell'ultima sincronizzazione, la cronologia dei backup e i log in tempo reale a colpo d'occhio.
Metriche di Prometheus
Espone le operazioni di sincronizzazione, i tassi di successo dell'autenticazione, il volume di dati e il tempo di attività per le dashboard di Grafana e le pipeline di avviso.
Sicurezza rafforzata
L'integrazione Fail2ban, la limitazione della frequenza delle richieste e il supporto per password hashate proteggono il tuo endpoint da attacchi a forza bruta.
Perché eseguire Anki Sync Server Enhanced su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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