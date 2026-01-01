Distribuisci Defguard con installazione in un click.
Gestione degli accessi zero-trust open-source con autenticazione multi-fattore WireGuard nativa e OpenID Connect integrato.
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Cosa puoi costruire con Defguard
Defguard Ã¨ una piattaforma di gestione degli accessi zero-trust di livello enterprise costruita attorno a WireGuard, l'unica soluzione che aggiunge una vera autenticazione a piÃ¹ fattori direttamente al tunnel VPN invece di avvolgerla con un gateway applicativo separato. Il componente principale incluso in questo template esegue l'interfaccia web di gestione, il provider di identitÃ OpenID Connect, la registrazione degli utenti, la configurazione ACL e il piano di controllo gRPC che gestisce i gateway remoti e i client desktop.
L'auto-hosting di Defguard sul tuo VPS mantiene le directory utente, le chiavi hardware, i log di audit e le chiavi di firma OpenID interamente sotto il tuo controllo. Aggiungi nodi gateway Defguard ovunque sulla tua rete per terminare i tunnel WireGuard, mentre il core rimane l'unica fonte di veritÃ per identitÃ , dispositivi e policy di accesso.
FunzionalitÃ principali di Defguard
WireGuard con MFA
Imponi secondi fattori TOTP, email o chiave hardware direttamente su ogni connessione WireGuard invece di affidarti a un gateway di accesso separato.
OpenID Connect integrato
Il provider di identitÃ OIDC integrato consente a Defguard di emettere token SSO per le tue altre applicazioni senza dover implementare Keycloak o un IdP di terze parti.
Iscrizione utente remota
Integra i nuovi utenti con un flusso di iscrizione guidato che imposta le password, effettua il provisioning dei dispositivi e configura automaticamente il client desktop.
ACL e regole firewall
Definisci la segmentazione della rete e le politiche di accesso per utente che si propagano ai gateway Linux e FreeBSD/OPNsense in tempo reale.
Sincronizzazione LDAP e AD
La sincronizzazione bidirezionale con Active Directory e LDAP mantiene utenti, gruppi e appartenenze ai gruppi coerenti tra i sistemi.
Provisioning YubiKey
Provisionare chiavi hardware Yubico per SSH, GPG e OpenPGP direttamente dalla console di gestione Defguard.
PerchÃ© eseguire Defguard su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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