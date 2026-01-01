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Gestione degli accessi zero-trust open-source con autenticazione multi-fattore WireGuard nativa e OpenID Connect integrato.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Defguard

Defguard Ã¨ una piattaforma di gestione degli accessi zero-trust di livello enterprise costruita attorno a WireGuard, l'unica soluzione che aggiunge una vera autenticazione a piÃ¹ fattori direttamente al tunnel VPN invece di avvolgerla con un gateway applicativo separato. Il componente principale incluso in questo template esegue l'interfaccia web di gestione, il provider di identitÃ  OpenID Connect, la registrazione degli utenti, la configurazione ACL e il piano di controllo gRPC che gestisce i gateway remoti e i client desktop.

L'auto-hosting di Defguard sul tuo VPS mantiene le directory utente, le chiavi hardware, i log di audit e le chiavi di firma OpenID interamente sotto il tuo controllo. Aggiungi nodi gateway Defguard ovunque sulla tua rete per terminare i tunnel WireGuard, mentre il core rimane l'unica fonte di veritÃ  per identitÃ , dispositivi e policy di accesso.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Defguard

WireGuard con MFA

Imponi secondi fattori TOTP, email o chiave hardware direttamente su ogni connessione WireGuard invece di affidarti a un gateway di accesso separato.

OpenID Connect integrato

Il provider di identitÃ  OIDC integrato consente a Defguard di emettere token SSO per le tue altre applicazioni senza dover implementare Keycloak o un IdP di terze parti.

Iscrizione utente remota

Integra i nuovi utenti con un flusso di iscrizione guidato che imposta le password, effettua il provisioning dei dispositivi e configura automaticamente il client desktop.

ACL e regole firewall

Definisci la segmentazione della rete e le politiche di accesso per utente che si propagano ai gateway Linux e FreeBSD/OPNsense in tempo reale.

Sincronizzazione LDAP e AD

La sincronizzazione bidirezionale con Active Directory e LDAP mantiene utenti, gruppi e appartenenze ai gruppi coerenti tra i sistemi.

Provisioning YubiKey

Provisionare chiavi hardware Yubico per SSH, GPG e OpenPGP direttamente dalla console di gestione Defguard.

PerchÃ© eseguire Defguard su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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