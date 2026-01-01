Distribuisci CommaFeed con installazione in un click.
Lettore RSS personale self-hosted ispirato a Google Reader, con scorciatoie da tastiera, app mobili e un layout pulito a tre pannelli.
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Cosa puoi costruire con CommaFeed
CommaFeed è un lettore RSS personale veloce e leggero, esplicitamente modellato sull'interfaccia utente originale di Google Reader — layout a tre pannelli, scorciatoie da tastiera, marcatura istantanea dei feed, importazione/esportazione OPML e un focus sulla velocità piuttosto che sull'eccesso di funzionalità. È scritto in Java/Quarkus, funziona come un singolo binario autonomo e memorizza tutto in un database H2 incorporato, quindi l'intera distribuzione è un container più un volume.
L'auto-hosting di CommaFeed sul tuo VPS mantiene i tuoi abbonamenti, lo stato di lettura e gli articoli preferiti su un'infrastruttura che controlli tu, anziché affidarli a un lettore di feed SaaS. Le app native per Android e iOS si connettono direttamente alla tua istanza tramite l'API, l'OPML ti consente di migrare liberamente tra i lettori di feed e lo scheduler integrato aggiorna i feed in background senza worker esterni.
Funzionalità principali di CommaFeed
Interfaccia utente di Google Reader
Layout a tre pannelli con elenco di feed, elenco di voci e vista di lettura — più scorciatoie da tastiera complete (j/k/v/m) per una navigazione veloce che gli utenti RSS di lunga data riconoscono immediatamente.
Importazione/esportazione OPML
Migra i tuoi abbonamenti in entrata e in uscita tramite OPML standard, così mantieni la proprietà delle tue abitudini di lettura e puoi cambiare lettore in qualsiasi momento.
App mobili native
Le app complementari gratuite per Android e iOS si connettono alla tua istanza self-hosted tramite l'API per la lettura in movimento senza esporre i dati a terzi.
Database H2 incorporato
Il database H2 a file singolo non necessita di un server di database separato — esegui il backup del tuo lettore copiando una cartella, ripristina rimettendola a posto.
Aggiornamento feed in background
Lo scheduler integrato aggiorna migliaia di feed in background con intervalli adattivi, senza richiedere Celery o worker esterni.
Perché eseguire CommaFeed su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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