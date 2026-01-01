CommaFeed è un lettore RSS personale veloce e leggero, esplicitamente modellato sull'interfaccia utente originale di Google Reader — layout a tre pannelli, scorciatoie da tastiera, marcatura istantanea dei feed, importazione/esportazione OPML e un focus sulla velocità piuttosto che sull'eccesso di funzionalità. È scritto in Java/Quarkus, funziona come un singolo binario autonomo e memorizza tutto in un database H2 incorporato, quindi l'intera distribuzione è un container più un volume.

L'auto-hosting di CommaFeed sul tuo VPS mantiene i tuoi abbonamenti, lo stato di lettura e gli articoli preferiti su un'infrastruttura che controlli tu, anziché affidarli a un lettore di feed SaaS. Le app native per Android e iOS si connettono direttamente alla tua istanza tramite l'API, l'OPML ti consente di migrare liberamente tra i lettori di feed e lo scheduler integrato aggiorna i feed in background senza worker esterni.