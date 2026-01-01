flatnotes Ã¨ un'applicazione per prendere appunti minimalista e auto-ospitata, costruita attorno a un unico principio: i tuoi appunti sono semplici file Markdown, niente di piÃ¹. Non c'Ã¨ nessun database, nessun vendor lock-in e nessuna struttura dati complessa â€” solo file di testo sul tuo server che puoi leggere, modificare ed eseguire il backup con qualsiasi strumento. L'interfaccia pulita elimina le distrazioni in modo che tu possa concentrarti sulla scrittura, l'organizzazione e la connessione delle idee tramite wikilink e la ricerca full-text.

Auto-ospitare flatnotes sul tuo VPS significa che i tuoi pensieri personali, le note di ricerca e i diari rimangono interamente all'interno della tua infrastruttura â€” mai scansionati, mai estratti, mai soggetti a modifiche dei termini di servizio di terze parti. I backup sono semplici come copiare una cartella, e i tuoi appunti rimangono portatili per sempre.