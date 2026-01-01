Distribuisci flatnotes con installazione in un click.
App per prendere appunti auto-ospitata e senza database che memorizza tutte le tue note come semplici file Markdown.
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Cosa puoi costruire con flatnotes
flatnotes Ã¨ un'applicazione per prendere appunti minimalista e auto-ospitata, costruita attorno a un unico principio: i tuoi appunti sono semplici file Markdown, niente di piÃ¹. Non c'Ã¨ nessun database, nessun vendor lock-in e nessuna struttura dati complessa â€” solo file di testo sul tuo server che puoi leggere, modificare ed eseguire il backup con qualsiasi strumento. L'interfaccia pulita elimina le distrazioni in modo che tu possa concentrarti sulla scrittura, l'organizzazione e la connessione delle idee tramite wikilink e la ricerca full-text.
Auto-ospitare flatnotes sul tuo VPS significa che i tuoi pensieri personali, le note di ricerca e i diari rimangono interamente all'interno della tua infrastruttura â€” mai scansionati, mai estratti, mai soggetti a modifiche dei termini di servizio di terze parti. I backup sono semplici come copiare una cartella, e i tuoi appunti rimangono portatili per sempre.
FunzionalitÃ principali di flatnotes
Archiviazione senza database
Ogni nota Ã¨ un semplice file Markdown su disco â€” nessun database richiesto, rendendo i backup e le migrazioni estremamente semplici.
Wikilink Collegamenti
Collega le idee tra le note con i wikilink, trasformando la tua collezione in una rete di conoscenza personale.
Ricerca a testo completo
Cerca istantaneamente tra tutte le tue note per trovare qualsiasi idea, frammento o riferimento senza etichettatura manuale.
Doppie modalitÃ di modifica
Passa da Markdown grezzo a un editor visuale WYSIWYG a seconda delle tue preferenze o del compito di scrittura.
Organizzazione dei tag
Categorizza e filtra le note con i tag per una navigazione veloce attraverso grandi basi di conoscenza personali.
PerchÃ© eseguire flatnotes su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .