AFFiNE è un "KnowledgeOS" open-source che elimina le barriere tra documentazione, collaborazione visiva e organizzazione dei dati. Gli utenti possono scrivere documenti strutturati, disegnare su lavagne infinite e mantenere database organizzati, tutto all'interno dello stesso spazio di lavoro, senza dover passare da uno strumento all'altro per ogni attività.

Costruito con un'architettura local-first e incentrata sulla privacy, AFFiNE mantiene le tue conoscenze su un'infrastruttura che controlli. L'assistenza AI è integrata ovunque, aiutando con la scrittura, il disegno e la pianificazione per ogni tipo di contenuto. Questa implementazione include PostgreSQL con l'estensione pgvector per la ricerca avanzata, Redis per le funzionalità in tempo reale e la migrazione automatizzata del database per aggiornamenti affidabili.