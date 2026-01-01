Distribuisci AFFiNE con un click.
Spazio di lavoro open-source tutto in uno che combina documenti, lavagne e database con assistenza basata sull'AI.
Scegli un piano VPS per AFFiNE
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con AFFiNE
AFFiNE è un "KnowledgeOS" open-source che elimina le barriere tra documentazione, collaborazione visiva e organizzazione dei dati. Gli utenti possono scrivere documenti strutturati, disegnare su lavagne infinite e mantenere database organizzati, tutto all'interno dello stesso spazio di lavoro, senza dover passare da uno strumento all'altro per ogni attività.
Costruito con un'architettura local-first e incentrata sulla privacy, AFFiNE mantiene le tue conoscenze su un'infrastruttura che controlli. L'assistenza AI è integrata ovunque, aiutando con la scrittura, il disegno e la pianificazione per ogni tipo di contenuto. Questa implementazione include PostgreSQL con l'estensione pgvector per la ricerca avanzata, Redis per le funzionalità in tempo reale e la migrazione automatizzata del database per aggiornamenti affidabili.
Funzionalità principali di AFFiNE
Spazio di lavoro unificato
Combina documenti, lavagne e database in un'unica piattaforma così puoi passare dalla scrittura, allo schizzo e all'organizzazione dei dati senza dover cambiare contesto tra app separate.
Lavagne con canvas infinito
Le lavagne a mano libera con strumenti di disegno, diagrammi e note adesive offrono ai team uno spazio visivo per il brainstorming e il lavoro di progettazione accanto a documenti strutturati.
Assistenza basata sull'AI
L'AI è integrata in tutti i tipi di contenuto per aiutare con la scrittura, il riassunto e la generazione di contenuti, riducendo l'onere di produrre artefatti di conoscenza di alta qualità.
Banche dati strutturate
Organizzare le informazioni in viste di database personalizzabili con funzionalità di filtraggio e interrogazione, eliminando la necessità di strumenti di foglio di calcolo separati all'interno dello stesso spazio di lavoro.
Collaborazione in tempo reale
La sincronizzazione senza conflitti consente a più membri del team di modificare documenti e lavagne bianche contemporaneamente, con le modifiche che si riflettono istantaneamente su tutti i dispositivi connessi.
Perché eseguire AFFiNE su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.