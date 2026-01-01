Distribuisci BeaverHabits con un click.
Tracker di abitudini minimalista auto-ospitato, focalizzato su check-in giornalieri e serie, senza obiettivi o complessità.
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Cosa puoi costruire con BeaverHabits
BeaverHabits è un'app minimalista self-hosted per il monitoraggio delle abitudini, ispirata alla metodologia "non rompere la catena". A differenza delle app per le abitudini orientate agli obiettivi, BeaverHabits si concentra puramente sul rituale del check-in quotidiano — segnare le abitudini come completate, mantenere le serie e visualizzare la costanza nel tempo senza il carico cognitivo di obiettivi, traguardi o punteggi.
L'hosting self-hosted di BeaverHabits sul tuo VPS mantiene privati i dati della tua routine personale, senza costi di abbonamento e senza servizi di sincronizzazione di terze parti. L'app memorizza tutti i dati in un database SQLite locale e supporta account multi-utente, l'installazione PWA per iOS, il filtraggio per tag, le note giornaliere, un'API REST e integrazioni con Home Assistant, Apple Shortcuts e Stream Deck.
Funzionalità principali di BeaverHabits
Griglia di check-in giornaliero
Una griglia di calendario per ogni abitudine mostra a colpo d'occhio serie e interruzioni, rendendo la costanza quotidiana facile da monitorare e motivante da mantenere.
Filtraggio dei tag
Raggruppa e filtra le abitudini per tag per visualizzazioni mirate — visualizza solo le routine mattutine, le abitudini salutari o qualsiasi categoria personalizzata.
Note giornaliere
Aggiungi fino a 1024 caratteri di note per abitudine al giorno per registrare contesto, osservazioni o motivi per saltare.
Accesso API REST
Interroga e aggiorna i dati delle abitudini in modo programmatico, abilitando l'automazione con Apple Shortcuts, Home Assistant e Stream Deck tramite HabitDeck.
Supporto PWA per iOS
Installa BeaverHabits come app sulla schermata iniziale su iPhone e iPad per un'esperienza di check-in nativa senza scaricare dall'App Store.
Perché eseguire BeaverHabits su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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