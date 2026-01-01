Distribuisci BentoPDF con installazione in un click.
Toolkit PDF basato su browser e orientato alla privacy per unire, dividere, convertire e proteggere i PDF senza caricare file da nessuna parte.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con BentoPDF
BentoPDF è un toolkit PDF orientato alla privacy che elabora i documenti interamente nel browser dell'utente — i file non lasciano mai la macchina client né toccano un server esterno. Sostituisce numerosi servizi PDF online con un'unica interfaccia auto-ospitata che copre unione, divisione, riordino delle pagine, rotazione, conversione di immagini, OCR, compressione, protezione con password, filigrane, intestazioni e piè di pagina e modifica dei metadati.
Per i team e le organizzazioni che gestiscono documenti sensibili — contratti, rendiconti finanziari, documenti legali — l'auto-hosting di BentoPDF elimina il rischio per la privacy derivante dal caricamento di file riservati su servizi PDF commerciali che potrebbero conservare copie o registrare l'utilizzo. Poiché tutta l'elaborazione avviene lato client, il VPS serve solo l'interfaccia web, mantenendo minimi i requisiti di risorse del server e garantendo che i documenti rimangano completamente privati.
Funzionalità principali di BentoPDF
Elaborazione lato client
Tutta la manipolazione dei PDF avviene all'interno del browser dell'utente — i documenti non vengono mai caricati sul server, quindi nemmeno la macchina host vede mai il contenuto del file.
Unisci, dividi e riordina
Combina più PDF, dividili in pagine o sezioni individuali e trascina le pagine nell'ordine esatto di cui hai bisogno in pochi secondi.
OCR integrato
Converti PDF basati su immagini scansionate in documenti di testo completamente ricercabili e selezionabili senza inviare file a un servizio di riconoscimento di terze parti.
Sicurezza dei documenti
Aggiungi protezione con password, crittografia e filigrane a PDF sensibili prima della distribuzione, oppure rimuovi le restrizioni dai PDF di tua proprietà per riottenere l'accesso alla modifica.
Conversione formato
Converti immagini in PDF, esporta pagine come immagini e trasforma Markdown con diagrammi Mermaid in PDF formattati — tutto dalla stessa interfaccia.
Perché eseguire BentoPDF su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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