AppFlowy è una piattaforma di produttività open-source costruita come alternativa a Notion incentrata sulla privacy, che combina un editor flessibile basato su blocchi, viste di database e assistenza alla scrittura basata su AI in un unico spazio di lavoro collaborativo. Costruita con Flutter e Rust, offre prestazioni native su desktop, mobile e web mantenendo tutti i dati sotto il tuo controllo.

L'auto-hosting di AppFlowy elimina i costi di abbonamento per utente, rimuove l'accesso di terze parti a documenti sensibili e fornisce spazi di lavoro e utenti illimitati a un costo fisso dell'infrastruttura. Questo template implementa l'intero stack Cloud di AppFlowy — client web, backend API, autenticazione, archiviazione oggetti e database — pronto per le connessioni dalle applicazioni desktop e mobile native di AppFlowy.