Distribuisci AppFlowy con un clic.
Spazio di lavoro open-source orientato alla privacy che combina note, wiki, database e gestione dei progetti come alternativa a Notion.
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Cosa puoi costruire con AppFlowy
AppFlowy è una piattaforma di produttività open-source costruita come alternativa a Notion incentrata sulla privacy, che combina un editor flessibile basato su blocchi, viste di database e assistenza alla scrittura basata su AI in un unico spazio di lavoro collaborativo. Costruita con Flutter e Rust, offre prestazioni native su desktop, mobile e web mantenendo tutti i dati sotto il tuo controllo.
L'auto-hosting di AppFlowy elimina i costi di abbonamento per utente, rimuove l'accesso di terze parti a documenti sensibili e fornisce spazi di lavoro e utenti illimitati a un costo fisso dell'infrastruttura. Questo template implementa l'intero stack Cloud di AppFlowy — client web, backend API, autenticazione, archiviazione oggetti e database — pronto per le connessioni dalle applicazioni desktop e mobile native di AppFlowy.
Funzionalità principali di AppFlowy
Editor a blocchi
Crea documenti ricchi con testo, immagini, elementi incorporati e contenuti multimediali utilizzando un editor a blocchi intuitivo che funziona in modo coerente su desktop, mobile e web senza lacune di funzionalità tra le piattaforme.
Viste Database Flessibili
Visualizza e gestisci gli stessi dati come una tabella, una bacheca Kanban, un calendario o una galleria, offrendo ai diversi membri del team il layout che si adatta al loro flusso di lavoro senza duplicare le informazioni.
AI Assistenza alla scrittura
Genera, riassumi e perfeziona i contenuti direttamente all'interno dei documenti utilizzando funzionalità AI integrate che si connettono a un provider esterno (come OpenAI o Azure OpenAI) configurato tramite chiave API — i dati vengono elaborati da tale provider.
Collaborazione in tempo reale
Lavora contemporaneamente con i tuoi colleghi utilizzando la sincronizzazione senza conflitti, così più persone possono modificare lo stesso documento senza sovrascrivere le modifiche degli altri.
Pieno Data Ownership
Tutti i documenti, i database e gli allegati sono archiviati sulla tua infrastruttura senza vincoli di fornitore, garantendo la conformità alle normative sui dati e il controllo completo sulla conservazione.
Perché eseguire AppFlowy su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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