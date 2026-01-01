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Infrastruttura open-source di prezzi e fatturazione per SaaS â€” abbonamenti, misurazione basata sull'utilizzo, fatturazione e analisi dei ricavi.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Accesso rapido ai registri dei container
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Processori AMD EPYC
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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Meteroid

Meteroid Ã¨ una piattaforma di fatturazione open-source creata per le moderne aziende SaaS che necessitano del pieno controllo su come definiscono i prezzi, misurano e fatturano i loro clienti. Gestisce abbonamenti, prezzi basati sull'utilizzo, piani ibridi, prove gratuite, coupon e clausole di salvaguardia tramite una singola API e un'interfaccia utente di amministrazione, eliminando la necessitÃ  di assemblare Stripe Billing, un servizio di misurazione e un livello di fatturazione interno.

L'auto-hosting di Meteroid mantiene i dati dei clienti, la logica dei prezzi e i registri delle entrate all'interno del tuo VPS, senza costi per evento da parte di fornitori di fatturazione di terze parti. Il deployment include PostgreSQL, ClickHouse per l'analisi di misurazione ad alto volume e Redpanda per lo streaming di eventi.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Meteroid

Gestione abbonamento

Gestisci piani ricorrenti, prove gratuite, aggiornamenti, declassamenti e prezzi ereditati tramite un'unica interfaccia utente di amministrazione e API REST.

Misurazione a consumo

Trasmetti gli eventi di prodotto in ClickHouse e fattura in base a dimensioni a consumo come chiamate API, posti o spazio di archiviazione, con ingestione in meno di un secondo.

Fatturazione automatizzata

Genera fatture con calcolo pro-rata accurato ad ogni ciclo di fatturazione e consegnale tramite webhook o processori di pagamento a valle.

Modelli di prezzi ibridi

Combina tariffe fisse, costi per posto, utilizzo a livelli e voci una tantum nello stesso piano senza codice di fatturazione personalizzato.

Analisi del reddito

Monitora MRR, abbandono, espansione e ritenzione della coorte con dashboard integrate alimentate dai tuoi dati di fatturazione in tempo reale.

API REST e gRPC aperte

Integra Meteroid nel tuo prodotto con API REST e gRPC di prima classe ed evita di rimanere vincolato a un fornitore di fatturazione chiuso.

PerchÃ© eseguire Meteroid su Hostinger

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Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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