Distribuisci Actual Budget con installazione in un click.
App di finanza personale incentrata sulla privacy con budgeting a buste per dare a ogni dollaro uno scopo.
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Cosa puoi costruire con Actual Budget
Actual Budget è un'applicazione di finanza personale veloce e local-first, costruita attorno alla metodologia di budgeting a buste: ogni dollaro che guadagni viene assegnato a una categoria specifica prima di spenderlo. Originariamente un prodotto commerciale, è stato reso open-source dal suo creatore ed è ora mantenuto da una comunità attiva, rendendola una delle alternative gratuite più capaci a YNAB.
Poiché Actual Budget utilizza un'architettura local-first, i tuoi dati finanziari rimangono su un'infrastruttura che controlli tu, anziché su un cloud di terze parti. La sincronizzazione multi-dispositivo funziona comunque tramite il tuo server self-hosted e la crittografia end-to-end opzionale protegge i dati in transito. Le connessioni bancarie tramite SimpleFIN (USA/Canada) e GoCardless (UE/Regno Unito) importano automaticamente le transazioni, mentre il supporto all'importazione per YNAB rende la migrazione semplice.
Funzionalità principali di Actual Budget
Budgeting a buste
Alloca ogni dollaro a una categoria specifica prima di spenderlo, dandoti un piano chiaro basato sul reddito effettivo piuttosto che su stime approssimative.
Proprietà dei dati local-first
I tuoi dati finanziari sono archiviati sul tuo server personale, non su un cloud commerciale, proteggendo i dettagli sensibili dell'account da violazioni di terzi o modifiche alle politiche del fornitore.
Sincronizzazione multi-dispositivo
Sincronizza i budget su telefoni, tablet e computer tramite il tuo server auto-ospitato, così ogni membro della famiglia vede gli stessi dati aggiornati.
Integrazione del conto bancario
Connettiti a conti bancari reali tramite SimpleFIN (USA/Canada) o GoCardless (UE/Regno Unito) per importare automaticamente le transazioni, riducendo l'inserimento manuale dei dati.
Rapporti finanziari dettagliati
I report integrati per patrimonio netto, flusso di cassa e andamenti di spesa ti danno la visibilità per prendere decisioni finanziarie informate senza un foglio di calcolo separato.
Perché eseguire Actual Budget su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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