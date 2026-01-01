Distribuisci Budge con un click.
Applicazione di finanza personale autogestita per il monitoraggio delle spese private, la gestione del budget e la gestione degli obiettivi finanziari.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Budge
Budge è un'applicazione di budgeting per la finanza personale che aiuta individui e famiglie a tenere traccia delle spese, a monitorare i modelli di spesa e a lavorare per raggiungere gli obiettivi finanziari attraverso un'interfaccia web accessibile. Supporta diversi tipi di account, categorie di spesa personalizzate e la gestione delle transazioni ricorrenti, offrendo agli utenti un quadro completo della loro salute finanziaria senza fare affidamento su servizi finanziari basati su cloud.
L'auto-hosting di Budge sul tuo VPS assicura che i dettagli bancari, la cronologia delle spese e gli obiettivi finanziari rimangano interamente all'interno della tua infrastruttura — mai condivisi con piattaforme di terze parti o utilizzati per la profilazione pubblicitaria. L'archiviazione persistente conserva anni di storia finanziaria, accessibile da qualsiasi dispositivo tramite un'interfaccia browser reattiva.
Funzionalità principali di Budge
Tracciamento delle spese
Registra e categorizza le transazioni tra diversi tipi di conto — conto corrente, conto di risparmio, carte di credito e contanti — per mantenere registri finanziari accurati.
Monitoraggio del budget
Imposta limiti di spesa per categoria e monitora i progressi in tempo reale così sai immediatamente quando un budget rischia di essere superato.
Report Visivo di Spesa
Grafici e dashboard mostrano i modelli di spesa e le prestazioni del budget a colpo d'occhio, rendendo facile identificare dove vanno i soldi ogni mese.
Tracciamento degli obiettivi
Definisci obiettivi di risparmio o di riduzione del debito e monitora i progressi nel tempo, trasformando obiettivi finanziari astratti in traguardi misurabili.
Progettazione incentrata sulla privacy
Tutti i dati finanziari sono archiviati localmente sul tuo VPS senza condivisione esterna, mantenendo le informazioni sensibili lontane da reti pubblicitarie e broker di dati.
Perché eseguire Budge su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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