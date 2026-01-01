Distribuisci Bigcapital con installazione in un click.
Piattaforma di contabilità finanziaria self-hosted con supporto multi-valuta, reporting intelligente e un libro mastro completo a partita doppia.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Bigcapital
Bigcapital è una moderna piattaforma di contabilità finanziaria open-source progettata come alternativa self-hosted a QuickBooks, Xero e Wave. Implementa un libro mastro generale a partita doppia completo con supporto multi-valuta, registri clienti e fornitori, fatturazione e bollette, tracciamento dell'inventario, registrazioni manuali e reportistica intelligente — bilanci, flusso di cassa, scadenze crediti e debiti e riepiloghi fiscali — tutti generati dal libro mastro sottostante.
L'auto-hosting di Bigcapital sul tuo VPS mantiene fatture clienti, transazioni bancarie e registri finanziari su un'infrastruttura che controlli anziché affidarli a un servizio di contabilità SaaS. La piattaforma supporta più aziende (tenant) per istanza con database isolati, si integra con Stripe e Plaid per pagamenti e feed bancari ed espone un'API completa per integrazioni personalizzate e reportistica.
Funzionalità principali di Bigcapital
Libro mastro a partita doppia
Libro mastro completo a partita doppia con piano dei conti, registrazioni contabili manuali e uno storico delle transazioni verificabile che si allinea direttamente ai flussi di lavoro contabili standard.
Multivaluta
Supporto nativo multi-valuta con fonti di tasso di cambio configurabili per fatture, bollette e report per clienti e fornitori internazionali.
Fatture e conti
Fatturazione clienti con tracciamento dei pagamenti, fatture fornitori con pianificazione dei pagamenti, transazioni ricorrenti e generazione di PDF tramite integrazione Gotenberg integrata.
Rapporti intelligenti
Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa, scadenziario crediti/debiti, riepiloghi IVA e report finanziari personalizzabili generati dal libro mastro in tempo reale.
Multi-tenant per design
Ogni azienda ottiene il proprio database isolato, così una singola istanza può gestire più attività con una rigorosa separazione dei dati.
Perché eseguire Bigcapital su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.