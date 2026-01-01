Bigcapital è una moderna piattaforma di contabilità finanziaria open-source progettata come alternativa self-hosted a QuickBooks, Xero e Wave. Implementa un libro mastro generale a partita doppia completo con supporto multi-valuta, registri clienti e fornitori, fatturazione e bollette, tracciamento dell'inventario, registrazioni manuali e reportistica intelligente — bilanci, flusso di cassa, scadenze crediti e debiti e riepiloghi fiscali — tutti generati dal libro mastro sottostante.

L'auto-hosting di Bigcapital sul tuo VPS mantiene fatture clienti, transazioni bancarie e registri finanziari su un'infrastruttura che controlli anziché affidarli a un servizio di contabilità SaaS. La piattaforma supporta più aziende (tenant) per istanza con database isolati, si integra con Stripe e Plaid per pagamenti e feed bancari ed espone un'API completa per integrazioni personalizzate e reportistica.