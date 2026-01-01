Distribuisci Crucix con un click.
Piattaforma OSINT che aggrega 27 fonti di dati globali in tempo reale in una dashboard 3D unificata.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Crucix
Crucix è una piattaforma OSINT (Open Source Intelligence) che consolida i dati da 27 fonti pubbliche — inclusi immagini satellitari NASA FIRMS, tracciamento AIS marittimo, dati sui conflitti ACLED, indicatori economici FRED e feed di sentiment sociale — in una singola dashboard in tempo reale che presenta un globo 3D basato su WebGL. I dati si aggiornano automaticamente ogni 15 minuti, offrendoti una consapevolezza situazionale continua senza intervento manuale.
La piattaforma fornisce avvisi a più livelli (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) tramite Telegram e Discord, idee di trading generate da LLM e comandi bot bidirezionali per briefing su richiesta. L'auto-hosting di Crucix sul tuo VPS mantiene tutte le chiavi API e gli archivi di intelligence sulla tua infrastruttura, garantisce la raccolta ininterrotta dei dati e ti dà il pieno controllo su conservazione e accesso.
Funzionalità principali di Crucix
27 Fonti OSINT
Aggrega dati satellitari, marittimi, aeronautici, di conflitto, economici e di sentiment sociale in parallelo, con degrado graduale quando una qualsiasi fonte non è disponibile.
Visualizzazione 3D del globo
Il globo alimentato da WebGL sovrappone gli eventi geograficamente, rendendo facile correlare gli incidenti tra le regioni a colpo d'occhio.
Sistema di avviso a più livelli
Fornisce avvisi FLASH, PRIORITARI e ROUTINE tramite Telegram e Discord, in modo che gli sviluppi critici ti raggiungano immediatamente.
Analisi dell'intelligenza LLM
Si integra con Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini e altri fornitori per generare idee di trading e riepiloghi intelligenti dei segnali dai dati raccolti.
Comandi bot a due vie
Richiedi controlli di stato su richiesta, attiva scansioni manuali e ricevi briefing direttamente tramite i comandi del bot di Telegram o Discord.
Perché eseguire Crucix su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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