Distribuisci Ackee con un click.
Analisi del sito web ospitate autonomamente e orientate alla privacy che tracciano i visitatori senza compromettere i loro dati personali.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Ackee
Ackee è una piattaforma di analisi open-source basata su Node.js che funziona interamente sul tuo server. Utilizza un processo di anonimizzazione a più fasi per rimuovere le informazioni di identificazione personale dai dati dei visitatori, pur fornendo approfondimenti significativi su visualizzazioni di pagina, referrer, durate delle sessioni e tipi di dispositivo.
A differenza dei servizi di analisi tradizionali che archiviano i dati dei tuoi visitatori su infrastrutture di terze parti, Ackee ti offre la piena proprietà dei tuoi dati di traffico. La sua interfaccia minimalista e l'API GraphQL centralizzata rendono semplice monitorare più siti web e integrare i dati di analisi in dashboard personalizzate o pipeline di reporting—senza banner sui cookie o problemi legati al GDPR.
Funzionalità principali di Ackee
Privacy per design
L'anonimizzazione multistep rimuove i dati personali identificabili prima dell'archiviazione, in modo da poter raccogliere informazioni utili—il che può aiutare a ridurre la necessità di banner sui cookie o semplificare la conformità a seconda della giurisdizione e della configurazione.
Domini illimitati
Monitora tutti i siti web e le applicazioni di cui hai bisogno da un'unica dashboard, senza livelli di prezzo per sito o limiti basati sul traffico.
GraphQL API
Un'API GraphQL centralizzata ti consente di estrarre dati analitici a livello programmatico in dashboard personalizzate, report o strumenti di terze parti senza essere vincolato all'interfaccia utente integrata.
Script di tracciamento leggero
Lo snippet di tracciamento ha un impatto minimo sulle prestazioni delle tue pagine, evitando le penalizzazioni sulla velocità della pagina associate a librerie di analisi commerciali più pesanti.
Tracciamento eventi personalizzati
Traccia interazioni utente specifiche oltre le visualizzazioni di pagina, offrendoti visibilità su conversioni, clic sui pulsanti e altre azioni significative sui tuoi siti.
Perché eseguire Ackee su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.