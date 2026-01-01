Apache Superset è una piattaforma di business intelligence di livello enterprise che rende l'esplorazione dei dati accessibile agli utenti di ogni livello tecnico. Gli analisti ottengono un'interfaccia drag-and-drop no-code per la creazione di grafici e dashboard, mentre gli ingegneri ottengono SQL Lab — un IDE SQL completo con cronologia delle query, query salvate ed esportazione dei risultati. Superset si connette a oltre 40 database SQL e data warehouse tramite SQLAlchemy, fornendo un livello di analisi unificato per l'intero stack di dati.

L'auto-hosting di Superset sul tuo VPS significa utenti illimitati, fonti di dati illimitate e nessuna licenza per posto. I dati aziendali rimangono all'interno della tua infrastruttura, soddisfacendo i requisiti di conformità, mentre PostgreSQL e Redis — inclusi in questo template — gestiscono l'archiviazione dei metadati e il caching delle query per prestazioni pronte per la produzione.