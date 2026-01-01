Distribuisci Apache Superset con un'installazione in un click.
Moderna piattaforma di business intelligence open source per la creazione di dashboard interattive, l'esplorazione di set di dati e l'esecuzione di analisi SQL su oltre 40 database.
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Cosa puoi costruire con Apache Superset
Apache Superset è una piattaforma di business intelligence di livello enterprise che rende l'esplorazione dei dati accessibile agli utenti di ogni livello tecnico. Gli analisti ottengono un'interfaccia drag-and-drop no-code per la creazione di grafici e dashboard, mentre gli ingegneri ottengono SQL Lab — un IDE SQL completo con cronologia delle query, query salvate ed esportazione dei risultati. Superset si connette a oltre 40 database SQL e data warehouse tramite SQLAlchemy, fornendo un livello di analisi unificato per l'intero stack di dati.
L'auto-hosting di Superset sul tuo VPS significa utenti illimitati, fonti di dati illimitate e nessuna licenza per posto. I dati aziendali rimangono all'interno della tua infrastruttura, soddisfacendo i requisiti di conformità, mentre PostgreSQL e Redis — inclusi in questo template — gestiscono l'archiviazione dei metadati e il caching delle query per prestazioni pronte per la produzione.
Funzionalità principali di Apache Superset
Ricca libreria di visualizzazione
Scegli tra decine di tipi di grafici — grafici a barre, grafici a linee, diagrammi a dispersione, mappe geospaziali e altro ancora — per rappresentare i tuoi dati in modo chiaro.
SQL Lab IDE
Scrivi ed esegui query SQL con evidenziazione della sintassi, cronologia delle query ed esportazione dei risultati — collegando dashboard senza codice e lavoro avanzato sui dati.
Oltre 40 connettori di database
Connettiti a PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift e decine di altri tramite un unico strato connettore basato su SQLAlchemy.
Dashboard interattive
Crea dashboard con filtri incrociati, navigazione drill-down e report email programmati in modo che gli stakeholder abbiano sempre informazioni aggiornate.
Controllo degli accessi basato sui ruoli
Assegna autorizzazioni granulari a set di dati, dashboard e fonti di dati in modo che ogni team veda solo ciò a cui è autorizzato ad accedere.
Perché eseguire Apache Superset su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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