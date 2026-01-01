Apache DevLake è una piattaforma di analisi ingegneristica open-source che consolida i dati provenienti da tracker di problemi, host di codice sorgente, pipeline CI/CD e strumenti di gestione degli incidenti in un data lake unificato. I team collegano GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty e decine di altre fonti per calcolare automaticamente le metriche DORA — frequenza di deployment, tempo di consegna per le modifiche, tasso di fallimento delle modifiche e tempo medio di ripristino — insieme a dashboard Grafana che visualizzano le prestazioni del team nel tempo.

L'auto-hosting di DevLake mantiene tutta la telemetria ingegneristica e le credenziali di integrazione sull'infrastruttura che controlli. Ogni token API e connessione OAuth è crittografato a riposo utilizzando una chiave di tua proprietà, e tutte le metriche sono archiviate in un database MySQL sul tuo server — nessun dato lascia il tuo ambiente per un servizio di analisi di terze parti.