Distribuisci Apache DevLake con 1 click.
Piattaforma open-source che aggrega dati da oltre 60 strumenti di sviluppo per calcolare le metriche DORA e visualizzare le prestazioni del team di ingegneria.
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Cosa puoi costruire con Apache DevLake
Apache DevLake è una piattaforma di analisi ingegneristica open-source che consolida i dati provenienti da tracker di problemi, host di codice sorgente, pipeline CI/CD e strumenti di gestione degli incidenti in un data lake unificato. I team collegano GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty e decine di altre fonti per calcolare automaticamente le metriche DORA — frequenza di deployment, tempo di consegna per le modifiche, tasso di fallimento delle modifiche e tempo medio di ripristino — insieme a dashboard Grafana che visualizzano le prestazioni del team nel tempo.
L'auto-hosting di DevLake mantiene tutta la telemetria ingegneristica e le credenziali di integrazione sull'infrastruttura che controlli. Ogni token API e connessione OAuth è crittografato a riposo utilizzando una chiave di tua proprietà, e tutte le metriche sono archiviate in un database MySQL sul tuo server — nessun dato lascia il tuo ambiente per un servizio di analisi di terze parti.
Funzionalità principali di Apache DevLake
metriche DORA
Calcola automaticamente la frequenza di deployment, il tempo di consegna per le modifiche, il tasso di fallimento delle modifiche e il tempo medio di ripristino dagli strumenti connessi — nessuna raccolta manuale di dati richiesta.
Dashboard predefinite
Le dashboard Grafana pronte all'uso visualizzano le metriche DORA, il tempo di ciclo delle PR, l'età dei bug e lo stato della pipeline di deployment senza alcuna configurazione dopo l'installazione.
Oltre 60 plugin per fonti di dati
Connettori predefiniti per GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube e altro ancora raggruppano tutti i dati di ingegneria in un unico posto.
Metriche SQL personalizzate
Interroga il data lake normalizzato con SQL semplice per definire metriche specifiche del team, filtri e dashboard personalizzate, oltre le viste DORA integrate.
Archiviazione crittografata delle credenziali
Tutti i token API e le chiavi OAuth sono crittografati a riposo utilizzando una chiave generata automaticamente, memorizzata esclusivamente nel tuo database MySQL self-hosted.
Perché eseguire Apache DevLake su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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