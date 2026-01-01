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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Apache DevLake

Apache DevLake è una piattaforma di analisi ingegneristica open-source che consolida i dati provenienti da tracker di problemi, host di codice sorgente, pipeline CI/CD e strumenti di gestione degli incidenti in un data lake unificato. I team collegano GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty e decine di altre fonti per calcolare automaticamente le metriche DORA — frequenza di deployment, tempo di consegna per le modifiche, tasso di fallimento delle modifiche e tempo medio di ripristino — insieme a dashboard Grafana che visualizzano le prestazioni del team nel tempo.

L'auto-hosting di DevLake mantiene tutta la telemetria ingegneristica e le credenziali di integrazione sull'infrastruttura che controlli. Ogni token API e connessione OAuth è crittografato a riposo utilizzando una chiave di tua proprietà, e tutte le metriche sono archiviate in un database MySQL sul tuo server — nessun dato lascia il tuo ambiente per un servizio di analisi di terze parti.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Apache DevLake

metriche DORA

Calcola automaticamente la frequenza di deployment, il tempo di consegna per le modifiche, il tasso di fallimento delle modifiche e il tempo medio di ripristino dagli strumenti connessi — nessuna raccolta manuale di dati richiesta.

Dashboard predefinite

Le dashboard Grafana pronte all'uso visualizzano le metriche DORA, il tempo di ciclo delle PR, l'età dei bug e lo stato della pipeline di deployment senza alcuna configurazione dopo l'installazione.

Oltre 60 plugin per fonti di dati

Connettori predefiniti per GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube e altro ancora raggruppano tutti i dati di ingegneria in un unico posto.

Metriche SQL personalizzate

Interroga il data lake normalizzato con SQL semplice per definire metriche specifiche del team, filtri e dashboard personalizzate, oltre le viste DORA integrate.

Archiviazione crittografata delle credenziali

Tutti i token API e le chiavi OAuth sono crittografati a riposo utilizzando una chiave generata automaticamente, memorizzata esclusivamente nel tuo database MySQL self-hosted.

Perché eseguire Apache DevLake su Hostinger

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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

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