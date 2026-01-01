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Designer di layout per rack server drag e drop per la pianificazione di data center, homelab e installazioni di apparecchiature AV.

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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Rackula

Rackula Ã¨ un designer di rack visivo open-source che aiuta gli amministratori di sistema, gli appassionati di homelab e i tecnici AV a pianificare i layout dei rack di server tramite un'interfaccia drag-and-drop. Supporta dimensioni di rack standard da 1U a 48U, include una libreria di immagini di dispositivi reali sincronizzate da NetBox e ti consente di esportare i diagrammi finiti come PNG, PDF o SVG per la documentazione.

Ospitare Rackula in proprio su un VPS mantiene ogni diagramma di rack, dispositivo personalizzato e layout di team sotto il tuo controllo invece che all'interno di un SaaS di un fornitore. L'implementazione persistente condivide i layout tra browser e dispositivi tramite un'API di backend, supporta la condivisione tramite URL e codice QR per passaggi rapidi ai tecnici remoti e protegge le operazioni di modifica tramite l'autenticazione integrata.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Rackula

Designer drag and drop

Pianifica visivamente i layout dei rack trascinando i dispositivi negli slot da 1U a 48U senza disegnare diagrammi in fogli di calcolo o strumenti di disegno generici.

Immagini reali del dispositivo

Crea diagrammi utilizzando fotografie accurate frontali e posteriori di hardware reale, provenienti dalla libreria dei tipi di dispositivo NetBox.

Esportazione multiformato

Esporta i rack finiti come file PNG, PDF o SVG per i ticket di gestione delle modifiche, i runbook e la documentazione orientata al cliente.

Condivisione di URL e QR

Condividi un layout del rack con i tecnici in loco tramite un singolo link o un codice QR scansionabile invece di inviare screenshot via email.

Backend persistente

Sincronizza i layout su browser e dispositivi tramite un'API di backend con archiviazione su disco che sopravvive ai riavvii dei container.

Autenticazione integrata

Proteggi l'accesso in lettura e scrittura con login tramite nome utente e password piÃ¹ un token di scrittura API a protezione delle route mutanti.

PerchÃ© eseguire Rackula su Hostinger

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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