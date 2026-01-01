Distribuisci Rackula con installazione a un click.
Designer di layout per rack server drag e drop per la pianificazione di data center, homelab e installazioni di apparecchiature AV.
Scegli un piano VPS per Rackula
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Rackula
Rackula Ã¨ un designer di rack visivo open-source che aiuta gli amministratori di sistema, gli appassionati di homelab e i tecnici AV a pianificare i layout dei rack di server tramite un'interfaccia drag-and-drop. Supporta dimensioni di rack standard da 1U a 48U, include una libreria di immagini di dispositivi reali sincronizzate da NetBox e ti consente di esportare i diagrammi finiti come PNG, PDF o SVG per la documentazione.
Ospitare Rackula in proprio su un VPS mantiene ogni diagramma di rack, dispositivo personalizzato e layout di team sotto il tuo controllo invece che all'interno di un SaaS di un fornitore. L'implementazione persistente condivide i layout tra browser e dispositivi tramite un'API di backend, supporta la condivisione tramite URL e codice QR per passaggi rapidi ai tecnici remoti e protegge le operazioni di modifica tramite l'autenticazione integrata.
FunzionalitÃ principali di Rackula
Designer drag and drop
Pianifica visivamente i layout dei rack trascinando i dispositivi negli slot da 1U a 48U senza disegnare diagrammi in fogli di calcolo o strumenti di disegno generici.
Immagini reali del dispositivo
Crea diagrammi utilizzando fotografie accurate frontali e posteriori di hardware reale, provenienti dalla libreria dei tipi di dispositivo NetBox.
Esportazione multiformato
Esporta i rack finiti come file PNG, PDF o SVG per i ticket di gestione delle modifiche, i runbook e la documentazione orientata al cliente.
Condivisione di URL e QR
Condividi un layout del rack con i tecnici in loco tramite un singolo link o un codice QR scansionabile invece di inviare screenshot via email.
Backend persistente
Sincronizza i layout su browser e dispositivi tramite un'API di backend con archiviazione su disco che sopravvive ai riavvii dei container.
Autenticazione integrata
Proteggi l'accesso in lettura e scrittura con login tramite nome utente e password piÃ¹ un token di scrittura API a protezione delle route mutanti.
PerchÃ© eseguire Rackula su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
Scopri altre app da distribuire
BunkerM
Mosquitto MQTT broker tutto in uno con interfaccia web, editor ACL e monitoraggio in tempo reale