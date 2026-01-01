Fino al 69% di sconto per Atlas CMMS

Distribuisci Atlas CMMS con installazione in un click.

Piattaforma di gestione della manutenzione open-source per ordini di lavoro, risorse e pianificazione preventiva su larga scala.

Avvia subito la tua applicazione
Backup settimanali automatici gratuiti
VPS gestito dall'AI
5,49  /mese
Scegli il piano
Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
Distribuisci Atlas CMMS con installazione in un click.

Scegli un piano VPS per Atlas CMMS

69% di sconto
KVM 1
17,99 
5,49  /mese
Scegli il piano
Si rinnova a 11,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
1 vCPU Core
4GB di RAM
50 GB spazio su disco NVMe
4TB largezza di banda
Popolare
64% di sconto
KVM 2
21,99 
7,99  /mese
Scegli il piano
Si rinnova a 14,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
2 vCPU Core
8GB di RAM
100 GB spazio su disco NVMe
8TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 4
35,99 
10,99  /mese
Scegli il piano
Si rinnova a 27,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
4 vCPU Core
16GB di RAM
200 GB spazio su disco NVMe
16TB largezza di banda
66% di sconto
KVM 8
64,99 
21,99  /mese
Scegli il piano
Si rinnova a 49,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
8 vCPU Core
32GB di RAM
400 GB spazio su disco NVMe
32TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 1
17,99 
5,49  /mese
Scegli il piano
Si rinnova a 11,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
1 vCPU Core
4GB di RAM
50 GB spazio su disco NVMe
4TB largezza di banda
Popolare
64% di sconto
KVM 2
21,99 
7,99  /mese
Scegli il piano
Si rinnova a 14,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
2 vCPU Core
8GB di RAM
100 GB spazio su disco NVMe
8TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 4
35,99 
10,99  /mese
Scegli il piano
Si rinnova a 27,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
4 vCPU Core
16GB di RAM
200 GB spazio su disco NVMe
16TB largezza di banda
66% di sconto
KVM 8
64,99 
21,99  /mese
Scegli il piano
Si rinnova a 49,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
8 vCPU Core
32GB di RAM
400 GB spazio su disco NVMe
32TB largezza di banda

Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
Velocità di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
Velocità di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno

Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Atlas CMMS

Atlas CMMS è un sistema di gestione della manutenzione computerizzato (CMMS) self-hosted progettato per team di strutture, produzione, sanità, ospitalità e servizi pubblici. Centralizza gli ordini di lavoro, i programmi di manutenzione preventiva, i registri delle attrezzature, l'inventario dei pezzi di ricambio e le richieste di servizio in modo che tecnici e manager condividano un'unica fonte di verità invece di destreggiarsi tra fogli di calcolo, registri cartacei e conversazioni e-mail.

L'hosting autonomo sul tuo VPS mantiene i dati sensibili degli asset, i registri dei tecnici e la cronologia della manutenzione sotto il tuo pieno controllo, senza costi per utente e senza vincoli di fornitore (vendor lock-in). Spring Boot alimenta il backend, React gestisce l'applicazione web e un'applicazione mobile complementare consente ai tecnici sul campo di lavorare offline e sincronizzarsi una volta riconnessi.

Inizia
Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Atlas CMMS

Gestione degli ordini di lavoro

Crea, assegna e traccia gli ordini di lavoro con priorità, registri orari, allegati e cronologia completa per ogni lavoro e tecnico.

Manutenzione preventiva

Pianifica ispezioni ricorrenti e automatizza la creazione di ordini di lavoro da trigger basati su letture del contatore, intervalli di tempo o eventi degli asset.

Tracciamento di beni e inventario

Cataloga le attrezzature con metriche sui tempi di inattività, costi di manutenzione e inventario dei pezzi di ricambio con avvisi di scorte e ordini di acquisto automatizzati.

App mobile sul campo

Le app native per iOS e Android consentono ai tecnici di scansionare codici QR, registrare il tempo, scattare foto e completare gli ordini di lavoro direttamente in loco.

Reporting e analisi

Le dashboard integrate coprono la conformità agli ordini di lavoro, l'affidabilità delle attrezzature, le tendenze dei tempi di inattività, l'utilizzo della manodopera e l'analisi dei costi.

Perché eseguire Atlas CMMS su Hostinger

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

Avvia con un click

Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

Una soluzione di sicurezza affidabile

Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

Gestore Docker integrato

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

Avvia con un click

Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

Una soluzione di sicurezza affidabile

Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

Gestore Docker integrato

Posizione del server consigliata:

Controllo in corso...

Inizia a livello locale. Cresci a livello globale.

Scegli una posizione del server vicina al tuo pubblico per velocizzare i caricamenti. Disponiamo di data center in Nord America, Europa, Asia e Sud America.
Inizia
Inizia a livello locale. Cresci a livello globale.

Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

Noel
Noel

Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.

Omkar
Omkar

Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
Herriman

Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
Martin K

L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni

Provalo senza rischi con la nostra garanzia di rimborso di 30 giorni. Consulta la nostra politica di rimborso per maggiori dettagli.

Inizia

Scopri altre app da distribuire

AirTrail

AirTrail

Diario di volo personale con mappa interattiva, statistiche e supporto multi-utente

Seleziona
An Otter Wiki

An Otter Wiki

Wiki leggero auto-ospitato con pagine basate su Git ed editing Markdown

Seleziona
Apollo

Apollo

Editor di annotazione del genoma collaborativo in tempo reale per team di ricerca distribuiti

Seleziona
Visualizza tutte le candidature

Abbiamo a cuore la tua privacy

Questo sito web utilizza cookie necessari al corretto funzionamento del sito e per ottenere dati su come interagisci con esso, nonché per scopi di marketing. Accettando, acconsenti a memorizzare i cookie sul tuo dispositivo per il targeting degli annunci, la personalizzazione e l'analisi come descritto nella nostra informativa sui cookie.