Atlas CMMS è un sistema di gestione della manutenzione computerizzato (CMMS) self-hosted progettato per team di strutture, produzione, sanità, ospitalità e servizi pubblici. Centralizza gli ordini di lavoro, i programmi di manutenzione preventiva, i registri delle attrezzature, l'inventario dei pezzi di ricambio e le richieste di servizio in modo che tecnici e manager condividano un'unica fonte di verità invece di destreggiarsi tra fogli di calcolo, registri cartacei e conversazioni e-mail.

L'hosting autonomo sul tuo VPS mantiene i dati sensibili degli asset, i registri dei tecnici e la cronologia della manutenzione sotto il tuo pieno controllo, senza costi per utente e senza vincoli di fornitore (vendor lock-in). Spring Boot alimenta il backend, React gestisce l'applicazione web e un'applicazione mobile complementare consente ai tecnici sul campo di lavorare offline e sincronizzarsi una volta riconnessi.