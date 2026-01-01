Distribuisci Atlas CMMS con installazione in un click.
Piattaforma di gestione della manutenzione open-source per ordini di lavoro, risorse e pianificazione preventiva su larga scala.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Atlas CMMS
Atlas CMMS è un sistema di gestione della manutenzione computerizzato (CMMS) self-hosted progettato per team di strutture, produzione, sanità, ospitalità e servizi pubblici. Centralizza gli ordini di lavoro, i programmi di manutenzione preventiva, i registri delle attrezzature, l'inventario dei pezzi di ricambio e le richieste di servizio in modo che tecnici e manager condividano un'unica fonte di verità invece di destreggiarsi tra fogli di calcolo, registri cartacei e conversazioni e-mail.
L'hosting autonomo sul tuo VPS mantiene i dati sensibili degli asset, i registri dei tecnici e la cronologia della manutenzione sotto il tuo pieno controllo, senza costi per utente e senza vincoli di fornitore (vendor lock-in). Spring Boot alimenta il backend, React gestisce l'applicazione web e un'applicazione mobile complementare consente ai tecnici sul campo di lavorare offline e sincronizzarsi una volta riconnessi.
Funzionalità principali di Atlas CMMS
Gestione degli ordini di lavoro
Crea, assegna e traccia gli ordini di lavoro con priorità, registri orari, allegati e cronologia completa per ogni lavoro e tecnico.
Manutenzione preventiva
Pianifica ispezioni ricorrenti e automatizza la creazione di ordini di lavoro da trigger basati su letture del contatore, intervalli di tempo o eventi degli asset.
Tracciamento di beni e inventario
Cataloga le attrezzature con metriche sui tempi di inattività, costi di manutenzione e inventario dei pezzi di ricambio con avvisi di scorte e ordini di acquisto automatizzati.
App mobile sul campo
Le app native per iOS e Android consentono ai tecnici di scansionare codici QR, registrare il tempo, scattare foto e completare gli ordini di lavoro direttamente in loco.
Reporting e analisi
Le dashboard integrate coprono la conformità agli ordini di lavoro, l'affidabilità delle attrezzature, le tendenze dei tempi di inattività, l'utilizzo della manodopera e l'analisi dei costi.
Perché eseguire Atlas CMMS su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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